Прогулки с Малевичем

Самый полный путеводитель по курским улицам и домам, связанным с великим художником.

Фото: Курская правда Курская правда

Корреспонденты информационного агентства РИА «Курск» составили пеший туристический маршрут по местам, где жил и работал, венчался и крестил детей, делал первые серьёзные шаги в творчестве и выставлял картины один из самых неоднозначных художников ХХ столетия – Казимир Малевич. Супрематист прожил в нашем городе более восьми лет и потом ещё не раз возвращался, чтобы увидеть родных и друзей, а также участвовать в выставках. С разрешения коллег мы публикуем этот материал на страницах «Курской правды».

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Малевич и железная дорога

Известны четыре домашних адреса в Курске, где жил художник со своими близкими. Краевед Юрий Озеров считает, что большую часть курского периода Малевич провёл в доме на улице Пастуховской (сегодня – Белинского) и что именно здесь семья поселилась в 1896 году, когда только переехала из Киева. Поэтому начать прогулку лучше отсюда.

Дом под №44, которому после изменения нумерации 1928 года был присвоен №46, принадлежал Аграфене Кушнаренко. В налоговом заявлении от 3 января 1902 года она указала проживающего в квартире №2 Северина Антоновича Малевича – отца художника. У Северина Малевича было четыре комнаты, одна кухня и одна передняя.

Этот дом, в отличие от соседних, не сохранился. Местные жители вспоминают, что снесли его ещё в конце 1970-х – начале 80-х годов. Игравшая на образовавшемся пустыре детвора однажды провалилась в глубокую яму – это оказался старинный погреб.

Со двора Малевичей и сейчас хорошо видны купола Нижне-Троицкого храма, а вся сторона холма когда-то была приходским кладбищем.

Очевидно, что Северин Малевич отдал предпочтение дому на Пастуховской благодаря близости от места службы – идти чуть более километра. Поэтому поднимемся на улицу Пионеров, проследуем по Гайдара и свернем на улицу Софьи Перовской, пока не окажемся на Добролюбова, 4. До революции здание, где сейчас Детская школа искусств №4, находилось в ведении Московско-Киево-Воронежской железной дороги.

Глава семейства устроился начальником личного состава, а его сыновья Казимир, которому на тот момент исполнилось 17, и 15-летний Мечислав пошли туда же чертёжниками. Кстати, и железнодорожный вокзал в те годы находился неподалёку – на месте современного здания цирка.

Со временем в учебном заведении может появиться исторический уголок, посвящённый Казимиру Малевичу.

– Два года назад с владельцем галереи «АЯ» Олегом Радиным мы обсуждали такую возможность, – рассказал директор ДШИ №4 имени Яковлева Владимир Харсеев. – Наверное, это будет отдельная стена на первом этаже. Где именно находился кабинет, в котором работал Казимир Малевич, нам неизвестно. Вообще то, что он здесь трудился чертёжником, мы узнали только, когда здание получило статус объекта культурного наследия и архивистами была поднята вся его история.

Нераскрытые тайны метрических книг

Но в управлении Казимир не мог отделаться от мысли, что занят не своим делом, поэтому он в конце концов оставит и службу, и семью, уедет учиться в Москву. Счастлив он был только беря в руки карандаш и краски. Поэтому даже в рабочее время мог иногда поставить этюдник на окно и делать наброски, чем не раз вызывал недовольство начальства. Правда, ему пошли навстречу, выделив отдельное помещение, где разрешалось рисовать в неслужебные часы.

– Я не понимал, как птица не понимает, зачем её держат в клетке, – позже напишет Малевич в воспоминаниях.

Тем не менее он же отмечал, что прожитые в Курске годы определили его творческую судьбу. На службе начинающий художник нашёл единомышленника – счетовода Валентину Лободу. Вскоре в их компанию влился ещё один любитель живописи – акцизный надзиратель на спиртоочистительном заводе Лев Квачевский, вместе с которым они образовали художественный кружок. Любимым занятием троих друзей стали походы на пленэр по окрестностям Курска. В то время Малевич был более «приземлён» и предпочитал пейзажи.

Свернём с улицы Дзержинского на Ендовищенскую и поднимемся по лестнице на Верхний Гостиный переулок. Отсюда уже рукой подать до Римско-католической церкви Успения Девы Марии.

Казимир Малевич – поляк по происхождению. А центром притяжения всей курско-польской общины на рубеже ХIХ–ХХ веков был костёл. Здесь 27 января 1902 года художник венчался с первой женой – дочерью курского лекаря Казимирой Ивановной Зглейц. Женились они за три года до этого события, когда ей было 16, ему – 20 лет. Тогда в семьях Малевичей и Зглейц был двойной праздник, поскольку связать себя узами брака решили также брат художника Мечислав Малевич и сестра Казимиры Мария.

Со своим тестем, известным в городе врачом Иваном Войцеховичем Зглейц, Казимир Малевич познакомиться не успел, так как отца жены не стало ещё в 1892 году. Но можно предположить, что он посещал его могилу, место которой теперь утеряно, но, вероятнее всего, она и сегодня находится на Херсонском кладбище, где хоронили католиков.

Обращаем на этот факт внимание ещё и потому, что вместе с дедом мог быть похоронен первенец супрематиста Георгий Малевич 1901 года рождения, а также дочери Иоанна и Иванна (Геанна), появившиеся на свет в 1902 и 1904 годах, соответственно. Об этих троих детях Казимира Малевича сохранились лишь записи о рождении в метрических книгах.

Но, увы (иного объяснения не находится), – они умерли во младенчестве, так как в автобиографиях художник упоминает только сына Анатолия, который в 14 лет умер от тифа и дочь Галину, дожившую до 1973 года. Никого из других близких Малевичу родственников на курских кладбищах, скорее всего, нет.

Крестьянка из конусов и «тот самый дом» на Почтовой

Чуть выше по улице Димитрова, на пересечении с Почтовой, есть посвящённое авангардисту граффити. По задумке автора и исполнителя дизайнера Екатерины Ребежа, преобразившей обычную электроподстанцию, созданный ею год назад арт-объект логически объединяет костёл и расположенный на улице Почтовой, 13, дом, где Малевич некоторое время жил.

– Меня, как художника, больше всего интересует портретный жанр в искусстве, – отмечает Ребежа. – И поэтому в основе композиционного решения лежат крестьянские портреты простых и трудолюбивых людей по мотивам полотен Казимира Малевича. Все изображения обезличиваются, как и сам портрет Казимира. Беспредметное искусство актуально, как никогда – время анонимности и безликости. И так, через эти лица, мы приходим к «лицу нового искусства» – «Чёрному квадрату».

Как указывает краевед Юрий Озеров, проживание Казимира Малевича в доме дворянки Анны Клейн было очень коротким, вопреки уже сформировавшемуся представлению о восьми годах постоянного его здесь жительства.

– Ни ранее, ни позже 1905 года по дому Клейн Малевич среди квартирантов не значится, – подчёркивает историк.

Участники нашей прогулки справедливо задаются вопросом, почему полотнами с изображением картин Малевича закрыт аварийный дом из красного кирпича на Почтовой, 17. Несколько лет назад его ошибочно признали «домом Малевича» из-за путаницы с нумерацией домовладений, поскольку до революции дом Клейн также носил номер 17.

В такой ситуации кажется не лишним уже наконец «пометить» какое-то нужное строение, дабы не вводить больше никого в заблуждение.

– Доска для дома на Почтовой, 13, сделана уже около десяти лет назад, но до сих пор не установлена из-за затянувшегося ремонта фасада здания, – сетует исследователь биографии Малевича, художник и краевед Олег Радин.

К слову, здание, носящее статус выявленного объекта культурного наследия, испытало удары не только временем, но и стихией. В августе 2021 года ураганным ветром на нём сорвало часть кровли.

На улице Радищева, 33, видим старый корпус Курского госуниверситета. В прошлом это – Мариинская женская гимназия.

В нашем городе Казимир Малевич впервые представил свои картины широкой публике. Это могло произойти уже в 1899 году, хотя сам художник указывал в воспоминаниях 1898-й. Впрочем, известно, что он нередко намеренно играл с датами. Документально же сообщением в местной газете подтверждена выставка картин 1902 года. А в период с 1903 по 1905 год в заметках «Курских губернских ведомостей» даже даётся оценка некоторым из произведений Малевича.

Здание Мариинской женской гимназии примечательно тем, что здесь наряду со 2-й Женской гимназией проходили первые выставки супрематиста. Здесь, в частности в 1910 году, он стал участником XI выставки картин и этюдов, организованной Товариществом курских художников.

– 2-я Женская гимназия не сохранилась, на её фундаменте стоит здание областного УМВД, – рассказала замдиректора Центра историко-культурного наследия города Курска Наталья Афанасьева. – К примеру, в 1913 году Казимир Малевич показал привезённую экспозицию «Ослиный хвост», познакомившую курян с самой авангардной живописью того времени. Выставлял свои картины там он и до переезда в Москву.

В статьях того времени критики называли сам факт привоза в провинцию авангардной живописи кубистов и футуристов подобным культурному взрыву. Инициатива эта, без сомнения, принадлежала именно Малевичу, желавшему показать старым товарищам, чего он успел достичь за несколько лет жизни в столице. Однако массовый курский зритель, если судить опять же по сохранившемся газетным вырезкам, не понял изображения крестьянки в виде трёх усечённых конусов и других новаторств.

Где и когда найти Галерейную площадь имени Малевича

Как удалось установить краеведу Юрию Озерову, на 30 июня 1906 года Малевич проживал в доме мещанина Бирюкова по улице Золотой, 14. Невзрачный по виду серый одноэтажный домик был снесён в середине 2000-х, место это мы указали на нашей карте.

Далее идём в направлении Сергиево-Казанского собора, свернув на улицу Горького. Наша следующая цель – галерея «АЯ».

Пространство перед ней стало неофициально именоваться «Галерейной площадью имени Малевича», что подтверждает уже вполне официально висящая адресная табличка установленного образца. Любопытна сноска на ней: «каждого 9 августа с 2021 года» – в местный День художника, провозглашённый галеристом Олегом Радиным, он вручает отличившимся собратьям по кисти созданную опять же им самим премию имени Малевича.

Когда улица Кати Зеленко ещё носила название Весёлая, тут находилась студия художника Якименко-Забуга, одного из основателей Товарищества курских художников. У него занимался Казимир Малевич, а чуть позже брал первые уроки живописи и Александр Дейнека.

Внутри галереи «АЯ» с 2003 года действует Музей Малевича, пока единственный в городе. Здесь можно увидеть копии записей метрических книг о венчании и рождении детей Малевича, документ с адресом проживания на улице Почтовой, фотографии и газетные вырезки из «Курской были» и «Южного края».

Особое место занимает снимок 1911 года, переданный музею краеведом Юрием Бугровым. Здесь Малевич с элегантным котелком на голове запечатлён в компании других курских художников. На дереве лист бумаги, где от руки по-французски написано: «Societe des artistes» (фр. – Товарищество художников).

Ради того, чтобы увидеть эти уникальные фотографии, к Олегу Радину приезжала один из главных исследователей биографии супрематиста Александра Шацких. А внучатый племянник Малевича Станислав Богданов даже обещал передать капсулу с землёй с места, где развеян прах его знаменитого предка (Одинцовский район Московской области).

– Собирать информацию о Казимире Малевиче я начал более 30 лет назад, – признался галерист Олег Радин. – Фотографии с выставки «Ослиный хвост» ко мне попали совершенно случайно. У одного коллекционера я приобрёл альбом из-за трёх дореволюционных снимков с видами Курска. Через два-три года, перелистывая страницы, я заметил на других снимках выставку с картинами Малевича. Неужели кто-то из Курска ездил с фотоаппаратом в Москву? А потом, когда присмотрелся к обоям и люстрам, понял, что это 2-я Женская гимназия. Всё стало на свои места.

Олег Радин мечтает о создании полноценного музея. По его мнению, такая экспозиция могла бы занять место в галерее имени Дейнеки. Конечно, не в нынешнем тесном помещении, а в новом здании, куда переезд пока только планируется.

­В фонде галереи Дейнеки хранятся картины ближайших курских соратников Малевича – Валентина Лободы и Льва Квачевского, с которыми он ходил на пленэры.

Рисуй как Малевич

Через Театральную площадь выйдем на улицу Ватутина, где почти на самом перекрёстке с Димитрова стоял ещё один дом, в котором квартировал Малевич. Увы, никаких следов строения не осталось. Посему, не задерживаясь, следуем дальше, мимо Царских конюшен, – хотя бы они не претерпели существенных изменений с тех пор, как их видел Казимир.

Задержимся взглядом на оформленном в духе супрематизма фасаде Детской художественной школы №1 имени Клыкова. За этот мурал его автор, преподаватель живописи Владимир Рындин, был удостоен народной премии имени Казимира Малевича, упомянутой нами ранее.

Через парк Бородино попадаем в Курскую областную картинную галерею имени Дейнеки. Хотя работ Малевича там нет, зайти всё равно стоит. Хотя бы потому, что с 2014 года здесь реализуется проект «ЭТОНЕМАЛЕВИЧ», а с недавнего времени даже проводятся мастер-классы, где учат рисовать, используя приёмы Казимира Малевича.

Так, при нас «перерисовывали» натюрморт XVII века голландской школы живописи, повторив имеющуюся композицию геометрическими фигурами излюбленной супрематистом цветовой гаммы.

– Мы считаем, что Малевич интересен не столько своими картинами, сколько высказанными им теоретическими идеями, – говорит искусствовед, художник-реставратор галереи Михаил Денисов. – А значит, можем сами, основываясь на его идеях, создать нового Малевича, новую картину в стиле супрематизма. Например, есть портрет Александра Дейнеки, который мы перерисовали в стилистике Малевича. Это новая картина. Это не Малевич, но это уже точно не Дейнека. Не надо считать его только автором «Чёрного квадрата». Это интересный теоретик, дизайнер. Дизайнеры вообще к нему благосклонно относятся, потому что с него можно начинать изучать композицию.

Всего в галерее более 30 картин «по Малевичу». Некоторые из них можно увидеть в действующей экспозиции. В перспективе ближайших десяти лет, когда картинная галерея переедет в более просторное помещение, может появиться отдельный зал, посвящённый Казимиру Малевичу.

– Когда мы соберём всё в одном месте, это будет эффектно смотреться, – уверен Денисов. – Поскольку картины не будут относиться к государственному музейному фонду и стоить по миллиону долларов, это может даже быть и какое-то другое рекреационное пространство. Сам Малевич не относился к своим работам свысока. Он сделал не одну копию «Чёрного квадрата» и говорил своим студентам, что можно не подписывать работы, что это акт коллективного творчества и они вместе создают новый стиль. Мы фактически тоже стали студентами Малевича. Работаем в его стиле, который он очень любил, но который в общем-то исчез, потому что СССР пошёл по пути соцреализма.

Интересно, что Александр Дейнека, оставшийся в реализме, тоже в какой-то момент мог пойти по пути Малевича. Близок к абстракции «Женский портрет» 1921 года. Влияние кубизма прослеживается в «Портрете художника К.А. Вялова» 1923 года. Искал Дейнека упрощения и в картине «Танец» 1934 года. Признайтесь, вы тоже разглядели в них Малевича?..

Быть может, вы захотите подольше задержаться в галерее – пофилософствовать, поразмышлять, поискать «Малевича» и на других полотнах. Но если силы всё же остались, не поленитесь дойти до улицы Ахтырской, ориентиром послужит одноименный храм.

На этой улице в саду не сохранившейся усадьбы Шуклиных (на месте общежития медуниверситета) сделано одно из немногих курских фото Казимира Малевича. То самое, где он изображён вместе с Товариществом курских художников.