В Зеленоградске запустили аудио-квест по сказкам «Кототека»

Жители и гости Зеленоградска смогут пройти квест «Кототека». «Котопутешествие» проходит по маршруту сказок, басен и рассказов, посвящённых котам и кошкам. Об этом сообщили местные власти.

Фото: Kaskad.tv Kaskad.tv

На улицах города появились шестигранные таблички с QR-кодами. При наведении на них на смартфоне открываются аудиокниги таких писателей, как Крылов, Куприн, Чехов, Киплинг и других автором, рассказывающих истории с участием кошек.

Всего таких точек в городе — 14. QR-коды размещены на городских музеях и в историческом сквере Королевы Луизы, на стенах кафе и рядом с кошачьими домиками сквера Котофейня. С помощью навигатора в смартфоне участники смогут совершить увлекательную прогулку по Зеленоградску и познакомиться с его достопримечательностями.