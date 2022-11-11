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59 минут назад

В Зеленоградске запустили аудио-квест по сказкам «Кототека»

Kaskad.tvиещё 1

Жители и гости Зеленоградска смогут пройти квест «Кототека». «Котопутешествие» проходит по маршруту сказок, басен и рассказов, посвящённых котам и кошкам. Об этом сообщили местные власти.

В Зеленоградске запустили аудио-квест по сказкам «Кототека»
Фото: Kaskad.tvKaskad.tv

На улицах города появились шестигранные таблички с QR-кодами. При наведении на них на смартфоне открываются аудиокниги таких писателей, как Крылов, Куприн, Чехов, Киплинг и других автором, рассказывающих истории с участием кошек.

Всего таких точек в городе — 14. QR-коды размещены на городских музеях и в историческом сквере Королевы Луизы, на стенах кафе и рядом с кошачьими домиками сквера Котофейня. С помощью навигатора в смартфоне участники смогут совершить увлекательную прогулку по Зеленоградску и познакомиться с его достопримечательностями.

Автором сказочного проекта стал Калининградский художник и дизайнер Юрий Горбушин.

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