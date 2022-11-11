Гид по улице Пушкина: мясники и композиторы

Прогулки у сквера Тукая (Казань). Часть 7-я.

Фото: Реальное время Реальное время

В путешествии по Верхне-Федоровской, Правой Театральной, Кооперативной, Рыбнорядской, Куйбышева, Пушкинской улицам мы прошли центр и вышли к пересечению с Булаком и Нижним Кабаном. Когда-то здесь город заканчивался, шла посадская стена высотой с девятиэтажный дом. Даже после революции здесь долгое время торговали мясом. А в советское время по улице ходил трамвай.

Видео дня

Дом на Николаева, 5

Построен в 1957 году. В 2020 году на нем появилась мемориальная доска в честь Ильгама Шакирова, который жил здесь с 1975 по 2005 годы (по некоторым данным — с 1974-го). Это самый расцвет деятельности певца — его пластинки выходят на "Мелодии", он сотрудничает с ансамблями и оркестрами, записывает и авторские, и народные песни, ездит с гастролями по стране и зарубежью.

Но это не единственная мемориальная доска на доме. В 2001 году ее установили Галие Булатовой, которая была актрисой Камаловского театра с 1929-го. За сквером она жила в последние годы жизни — с 1958-го по 1985-й.

С момента сдачи дома до 1964 года здесь творил архитектор и театральный художник Петр Сперанский, оформивший постановки балетов "Алтын тарак" Анвара Бакирова и "Кисекбаш" Рашида Губайдуллина и оперы "Алтынчәч" Назиба Жиганова. Некоторые его коллеги жили тут же — композитор Мансур Музаффаров, Хуснулла Валиуллин (автор песни "Онытырга мөмкин түгел"), Загид Хабибуллин (написавший "Бормалы су). Несколько лет прожил в доме солист Татарской филармонии Рашид Вагапов — в 1962 году он умер во время неудачной операции. Из других важных соседей — литературовед Азат Ахмадуллин, режиссер Ширияздан Сарымсаков, несколько лет возглавлявший Камаловский, и брат Назиба Жиганова Джаляль Садрижиганов, с 1940-го по 1970-й годы бывший дирижером оперного театра, а позже преподававший во всех главных вузах культуры Казани.

Сквер имени Габдуллы Тукая

Эта часть улицы раньше называлась Мяснорядской (а Салимжанова — Мясницкой). Здесь располагались торговые лавки и ряды, так что закономерно, что сквер, примыкавший к рабочим кварталам Дегтярки, называли Мясной площадью.

В 1958 году здесь поставили бронзовую фигуру Тукая. Есть легенда, что в качестве туловища использована заготовка для памятника Лермонтову. Как бы то ни было, авторов у памятника три. Это Садри Ахунов, который также создал композицию "Владыкой мира будет труд" в сквере имени Кирова, и ключевые авторы скульптурной Ленинианы Лев Кербель и Лев Писаревский, в то время занимавшиеся серией памятников героям Бреста. Премию Тукая, которую учредили в том же году, сначала вручали в этом сквере, а потом перенесли вручение к другому памятнику, у театра оперы и балета.

Дом Якима Коровина (Пушкина, 1/55а)

О том, что это здание — историческое (часть целого квартала старообрядцев проживали здесь в XIX веке) большинство горожан узнали в октябре 2022 года, когда визажиcт и антиквар из Уфы Рада Русских похвалилась, что купила в нем лестницу. Тогда дом не был обьектом, обладающим признаками культурного наследия. В результате Комитет по охране объектов культурного наследия РТ наложил 90-дневный мораторий на любые строительные работы в здании. Сюда съехались градозащитники, журналисты и сама Русских. В марте 2021-го лестницу поставили на государственную охрану.

Коровины были большой многодетной старообрядческой семьей, торговали хлебом, рыбой, был у них и медеплавильный завод. Этот дом был построен в 1830-е годы, Яким (Аким) Коровин был попечителем старообрядческой общины, благотворителем и меценатом, в частности содержал церковь на углу Лево-Булачной и Университетской, которая в искаженном виде стоит и сейчас. Современный вид здание приобрело в советские годы, его нарастили на два этажа.

Дом "Казэнерго" (Пушкина, 1)