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2 часа назад

В Южно-Сахалинске начали благоустраивать новую экотропу «Еланька»

runews24.ru

Маршрут, протяжённость которого составит немногим более пяти километров, будет начинаться от улицы Больничной и вести в Долину Туристов.

В Южно-Сахалинске начали благоустраивать новую экотропу
Фото: runews24.rurunews24.ru

Пресс-служба горнолыжного курорта «Горный воздух» сообщила о начале работ по обустройству новой экологической тропы в Южно-Сахалинске. Старт маршрута на улице Больничной.

«Такое расположение позволит жителям южной части города начинать свою прогулку по эко-тропе, которая находится в шаговой доступности», - уточнили в спортивно-туристическом комплексе.

Здесь отметили, что новый маршрут для пешеходов и велосипедистов разработан в рамках плана по развитии инфраструктуры «Горного воздуха». На тропе уже установлены беседки и скамейки. В будущем часть тропы сделают пригодной для конных прогулок в летний сезон. А в Долине Туристов гостей ждёт уютное кафе с домашней кухней.

В следующем году здесь разместят визит-центр с информационной стойкой.

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