В Южно-Сахалинске начали благоустраивать новую экотропу

Маршрут, протяжённость которого составит немногим более пяти километров, будет начинаться от улицы Больничной и вести в Долину Туристов.

«Такое расположение позволит жителям южной части города начинать свою прогулку по эко-тропе, которая находится в шаговой доступности», - уточнили в спортивно-туристическом комплексе.

Здесь отметили, что новый маршрут для пешеходов и велосипедистов разработан в рамках плана по развитии инфраструктуры «Горного воздуха». На тропе уже установлены беседки и скамейки. В будущем часть тропы сделают пригодной для конных прогулок в летний сезон. А в Долине Туристов гостей ждёт уютное кафе с домашней кухней.