Как будет развиваться туризм на Кубани

По его словам, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал на днях начало работ по созданию всероссийского семейного морского курорта «Новая Анапа» в Краснодарском крае. За счет его строительства протяженность благоустроенной черноморской пляжной линии предполагается увеличить почти на 20 %, он обеспечит рост количества отдыхающих на три миллиона человек и дополнительные 15 тыс. номеров в здравницах и пансионатах.

Для Кубани это также означает появление новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней, дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, обслуживающего курортную инфраструктуру (торговля, производство сельхозпродукции, сфера услуг). В числе поручений президента и ряд мер, которые дадут дополнительный стимул развития сфере экологического туризма. Кубань обладает для этого уникальными ресурсами, и ежегодно многие гости края выбирают для отдыха не только побережье, но и те рекреационные возможности, которые предоставляют предгорная и горная полоса. В числе поручений – меры, нацеленные на создание модульных некапитальных средств размещения, включая кемпинги и глэмпинги. У нас функционирует порядка 80 таких объектов, но есть все основания ожидать увеличения численности в ближайшей перспективе. Возможность отдохнуть на природе с комфортом весьма востребована у гостей края и кубанцев, загрузка кемпингов, автокемпингов и глэмпингов достигает 70%. Это достаточно высокий показатель. Также предусматривается расширение количества маршрутов, троп для пешеходного туризма и обеспечение их объектами сопутствующего сервиса. Здесь тоже немалые перспективы для развития туристской отрасли Кубани.