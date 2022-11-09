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3 часа назад

Мобильная связь для гостей Шерегеша стала лучше

Vse42.ru

На одном из главных зимних курортов Кузбасса к началу горнолыжного сезона установлены новые базовые станции, расширено покрытие сети и увеличена скорость мобильного интернета.

Мобильная связь для гостей Шерегеша стала лучше
Фото: Vse24Vse24

Объекты связи появились на выкате сектора Е и в районе апарт-комплексов вблизи Сектора А. Туристам доступны голосовые вызовы, в том числе VoLTE, а также мобильный интернет до 70 Мбит⁄с.

По данным МегаФона, телеком-инфраструктура на курорте одновременно обслуживает тысячи туристов, с каждым сезоном число абонентов оператора в Шерегеше увеличивается в среднем в 1,5 раза. Анализ обезличенных данных мобильной активности подтверждает востребованность отдыха на горнолыжном комплексе у россиян, особенно в декабре и марте. Пик нагрузки на сеть обычно фиксируется перед Новым годом, когда объем мобильных данных увеличивается практически вдвое. Традиционно, больше половины отдыхающих в Шерегеше – сибиряки, из них 32% кузбасские райдеры. Также в лидерах Москва и Санкт-Петербург (24%). За последний зимний сезон вместе с турпотоком вырос и мобильный трафик – порядка 50%.

По данным МегаФона, самая "качающая" базовая станция в Шерегеше – "Зеленая", названная в честь самой популярной горы на курорте. Она построена на высоте свыше 1300 метров и покрывает не только близлежащие трассы, дальнобойный сигнал распространяется и на другие популярные у опытных райдеров вершины – Мустаг, Курган, Утуя. За впечатляющими снимками панорамы гор отправиться сюда пока можно только на снегоходах или сплитбордах.

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