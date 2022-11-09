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3 часа назад

Названы самые популярные у туристов направления в России

Свободная пресса

Интерес туристов к ценным природным территориям России многократно вырос за последние пять лет.

Названы самые популярные у туристов направления в России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как сообщает пресс-служба WWF России, в топе - Алтай, Байкал, Командорские острова, плато Путорана и Шантарские острова.

Так, за это время туристический интерес к Шантарским островам увеличился в 5,5 раза, к Плато Путорана – в четыре, к Командорским островам и Алтаю – в три раза, а к Байкалу – в 2,5.

Эксперты считают, что это стать угрозой для диких животных и растений, которые там обитают.

"Внутренний туризм развивается очень активно, мы видим настоящий бум на Кавказе и в Мурманской области. Сейчас, благодаря данным Яндекса, стали понятны масштабы роста интереса и по другим регионам, богатым природой, – говорит директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков. – Когда дело касается диких территорий, обилие “гостей” может стать угрозой для экосистем, но при ответственном подходе эту угрозу можно снизить или свести к нулю".

Ранее "СП" писала, что Росавиация и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов «Аэрофлота» в Таиланд.

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