Названы самые популярные у туристов направления в России

"Внутренний туризм развивается очень активно, мы видим настоящий бум на Кавказе и в Мурманской области. Сейчас, благодаря данным Яндекса, стали понятны масштабы роста интереса и по другим регионам, богатым природой, – говорит директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков. – Когда дело касается диких территорий, обилие “гостей” может стать угрозой для экосистем, но при ответственном подходе эту угрозу можно снизить или свести к нулю".