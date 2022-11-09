Сколько стоит доехать от Москвы до Розы Хутор на машине

Россияне отправились из Москвы в Сочи на автомобиле и узнали, сколько нужно бензина и денег на проезд по платным дорогам.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Проезд по платным дорогам обошелся в 2 660 рублей с одного легкового автомобиля. Средний расход 95-го бензина составил 10,2 литра на 100 км», – сообщают автолюбители.

Маршрут составил 1 700 километров, водители проехали по федеральным трассам М-4 «Дон», М-29 «Кавказ» и М-27. Цена за бензин в одну сторону не превысила 8 600 рублей.

Самым сложным в путешествии был участок дороги от Джубги до Дагомыса (200 километров), в нескольких местах идет ремонт. Поездка в Сочи прошла в рамках автопробега, сообщают «Юга».

Тем, кто поедет из Москвы в Сочи на автомобиле и остановится в отеле, предстоит потратить от 400 до 550 рублей в сутки на оплату парковки.