Россиянин объехал автостопом Колыму

Федеральная трасса «Колыма», которая связывает Магадан с поселком Нижний Бестях под Якутском, славится своими суровыми условиями. Редкому туристу приходит в голову посещать эти места самостоятельно, тем более автостопом. Однако россиянин Никита Мясников отважился на такую поездку и поделился впечатлениями с «Лентой.ру». В первой части своего рассказа путешественник описал заброшенные поселки Магаданской области, обилие комаров и заоблачные цены на еду и бензин. В новом тексте автор поведал о плохих дорогах, знаменитом кафе «Куба» и пути до Якутска.
Как бы странно это ни звучало, у автостопа на Колыме есть свои плюсы. Во-первых, это необычно: в таких поездках присутствует своя романтика, особенно когда мчишь по бескрайним просторам на «буханке» или каком-нибудь КамАЗе. Во-вторых, так действительно лучше узнаешь регион и его обитателей, поскольку в дороге водители часто делятся историями своей жизни и вспоминают былые времена, когда Колыма процветала. Но, к сожалению, находятся и те, кто считает путешествия автостопом несусветной глупостью и обязательно тебе об этом сообщит.
Первую попутку на выезде из Сусумана ждать долго не пришлось — двое работников «Сусуманзолото» на «буханке» остановились сами и предложили подбросить на 30 километров вперед, после чего свернули в глухую тайгу. Но эти короткие 30 километров были настоящим мучением: всю дорогу брутальные магаданцы давали непрошеные советы и учили меня жизни. Для порядка даже немного постращали медведями, а на прощание выдали три банки бурятской тушенки, сказали: «Ну, теперь от голода точно не помрешь», — и отправили в добрый путь.
Другим интересным попутчиком в этот день оказался водитель фуры Mercedes, подобравший меня у поворота на Мяунджу. Мужчина родился, вырос и прожил почти всю жизнь на Колыме, однако несколько лет назад переехал с семьей в Липецк. Но Колыма его не отпускает, поэтому работает он до сих пор здесь, вахтовым методом.
Родной регион магаданец искренне любит, почти с каждым поселком возле трассы связаны у него какие-то теплые воспоминания, в голосе явно слышны ностальгические нотки. «Вот тут раньше была хорошая столовая с дешевыми вкусными пирожками, везде кипела жизнь. А сейчас куда ни глянь — разруха», — грустно произнес магаданец.
По иронии, вскоре после этой фразы, на 720-м километре, появился печально известный Кадыкчан. Это самый большой и самый известный поселок-призрак на Колыме. В 1989 году его население достигало 5800 человек, а к 2010 году он полностью опустел.
Кадыкчан был шахтерским населенным пунктом и жил исключительно за счет добычи каменного угля. Уголь использовался в основном для нужд ГРЭС в соседней Мяундже. Закрытие обеих шахт в 1990-е не оставило ему шансов на существование.
Граница регионов отмечена стелой «Якутская АССР», оставшейся еще с советских времен. Размеры Якутии поражают воображение — больше трех миллионов квадратных километров. Это немногим меньше Индии или немногим больше Аргентины. На этих бескрайних просторах проживает всего один миллион человек. Якутия настолько огромна, что расположена сразу в трех часовых поясах.
Поселок Артык — первый населенный пункт на якутском участке трассы. Население составляет всего 400 человек, хотя в 1989 году здесь было 2400 жителей. Место это примечательно разве что своими морозами: абсолютный минимум температуры здесь составил минус 62,9 градуса и был зарегистрирован в 1939 году.
В 130 километрах от Артыка, на берегу широкой реки Индигирки, расположен самый крупный поселок Оймяконского района — Усть-Нера. Места здесь очень живописные, со всех сторон возвышаются высокие горы, у подножия которых разлилась широкая река. Сам же поселок выглядит довольно неряшливо, особенно в стороне от главной улицы: пыльные разбитые дороги, гнилые сараи, покосившиеся заборы.
Но у тех, кто знаком с историей Усть-Неры, удивления это не вызывает. Городишко трижды переживал сильное наводнение из-за поднятия уровня Индигирки — в 1951, 1959 и 1967 годах. В местном краеведческом музее до сих пор хранятся фотографии тех событий. Людей тогда переселяли на сопки, все складские помещения были затоплены. Но после укрепления берегов Индигирки жить в Усть-Нере стало спокойнее.
Сегодня Усть-Нера — этакий центр цивилизации местного масштаба. Здесь живет 4700 человек; в 1989 году население превышало 12 тысяч жителей. В Нере есть все: магазины, кафе, гостиница. Есть даже настоящий супермаркет — он маленький, ассортимент скудный, цены конские, но все равно для такой глуши очень круто.
Усть-Нера считается условной серединой Колымской трассы: Якутск и Магадан отсюда равноудалены, до каждого из них примерно по тысяче километров. Так же это самая северная точка трассы — 64 градуса 34 минуты северной широты.
Кроме того, Усть-Нера примечательна разрисованными пятиэтажками. Сюжеты незамысловатые — якутские лошади, северный олень, мамонт, медведица с медвежатами, местный Дед Мороз — Чысхаан. Другая особенность — из теплиц во дворах непременно торчат трубы печек-буржуек. Даже в условиях полюса холода люди пытаются вырастить какие-то овощи на свой стол.
На выезде из Усть-Неры с попуткой крайне повезло — сразу попался микроавтобус Toyota Hiace, который оказался рейсовой маршруткой аж до самого Якутска (тысяча километров). Водитель согласился бесплатно подвезти меня до Кюбюме, ибо в салоне были свободные места. Но сразу предупредил, что вскоре придется сидеть на рюкзаке, поскольку на пути нужно забрать еще двух пассажиров.
Такие микроавтобусы на Колыме — это транспорт уровня комфорт плюс, ведь внутри работает кондиционер, который очень поднимает настроение, когда за бортом нестерпимая жара. По дороге водитель даже остановился на обед возле придорожной кафешки. Удивительное дело — я думал, что кроме легендарного кафе «Куба» тут вообще ничего нет, а оказывается, есть и иные островки цивилизации.
Кафе «Куба» — самое знаменитое заведение на Колымской трассе. Долгое время оно было единственным более чем на 500 километров пути. Сейчас же появилась еще одна кафешка между «Кубой» и Усть-Нерой. Но сути дела это никак не меняет, популярность «Кубы» не уменьшилась, редкий водитель проедет мимо и не зайдет хотя бы на чаек.
Зашел и я, взял пирожок с картошкой за 120 рублей и кружку кофе за 100. Цены впечатляют, полноценный обед тут обойдется как минимум рублей в 700-800. В кафе даже есть Wi-Fi, но у многих он работает всего пару минут, а потом заканчивается.
В двух километрах за кафе «Куба» находится поворот на Томтор и Оймякон. До первого из них отсюда 156 километров. Тут важно отметить, что траектория Колымского тракта заметно изменялась на протяжении 80-летней истории его существования. Трасса через Усть-Неру — относительно новая.
Историческая же дорога, построенная узниками ГУЛАГа, пролегала значительно южнее, проходила через Томтор и выходила прямиком на Кадыкчан. Сейчас же Томтор и Оймякон — тупиковое направление, дальнейший участок трассы давно заброшен и постепенно зарастает, мосты разрушены, дорога местами размыта. Проехать там на машине в наши дни нереально.
Оймякон считается полюсом холода, хотя утверждение это весьма спорное, так как рекордная температура — минус 71,2 градуса — документально не подтверждена, а была вычислена чисто математически. Официально зафиксированный на местной метеостанции минимум составляет минус 67,7 градуса, что тоже впечатляет.
- 67,6 градуса официально зафиксированный на метеостанции в Оймяконе минимум температуры.
В любом случае Оймяконская котловина — одно из самых суровых обитаемых мест на нашей планете. Трескучесть местных морозов поражает воображение. Среднестатистический житель столицы с трудом может себе представить, как тут живут люди.
Первой попуткой на следующий день оказался КамАЗ-вахтовка, но без людей. Водитель перегонял машину в далекий Хабаровск. Сам он из столь же далекого Биробиджана, много лет проработал в Омсукчане, но на трассе, по сути, первый раз. Ему тут тоже все в новинку.
Я попросил добросить сразу до Якутска. Впереди самый живописный и одновременно самый сложный участок. Дорога пересекает горные хребты, петляет вдоль берегов быстрых речек, взбирается на перевалы и вновь спускается в очередную долину. Знаменитые прижимы уже не столь опасны, как в былые времена: везде, где было возможно, трассу расширили. Есть довольно крутые затяжные подъемы и спуски, как тут ездят зимой — ума не приложу, даже на цепях это явно непросто.
В Якутии нет дорог, зато очень много дорожников. Есть целые вахтовые поселки дорожников — вагончики, куча разной техники стоит. Дорожные работы тоже вроде бы производятся, что-то подсыпают, что-то ровняют, всюду какая-то деятельность ведется, но результат ее для постороннего наблюдателя не вполне очевиден. Наверное, дорога становится лучше, но это не точно. В одном месте прождали целый час: проводились взрывные работы, расширяли узкий участок.
До Хандыги, крупного поселка в Томпонском районе, удалось добраться только к вечеру. Возле него расположена единственная на две тысячи километров трассы паромная переправа через реку Алдан. Через все остальные реки имеются мосты.
После переправы до Якутска остается 400 километров. Природа Центральной Якутии сильно отличается от Колымы своим разнообразием. Тут уже есть привычные нам сосновые боры и березовые рощи. Вроде бы тоже суровый край, зимой морозы давят за полтинник, но природа как-то гуманнее.
Завтракать решили в кафешке возле села Уолба. Тут какая-то ценовая аномалия: все стоит очень дешево. Есть вкусные оладьи по 25 рублей за штуку, есть кофе за 30 рублей. Больше таких придорожных кафе в Якутии не встретить, везде минимум в два раза дороже.
За Уолбой расположено крупное село с довольно необычным названием, начинающимся на букву «ы» — Ытык-Кюель. Это центр Таттинского района, население — почти семь тысяч человек. По мере приближения к Якутску места становятся более густонаселенными. Деревень возле трассы все больше. В этих краях широко развито животноводство — повсеместно пасутся стада коров и табуны лошадей.
Чурапча — огромное село, здесь проживает больше десяти тысяч человек. Оно настолько большое, что тут есть даже светофор — единственный на две тысячи километров Колымской трассы. Светофор — вроде такая привычная штуковина, но здесь она смотрится как что-то инопланетное.
Кстати, на все две тысячи километров не было ни одного представителя ГИБДД — видимо, для Колымы и это какая-то диковинка.
Колымская часть моей поездки завершилась в поселке Нижний Бестях, расположенном на берегу широченной Лены. Где-то очень далеко на другом берегу виднеется Якутск, по местным меркам настоящий мегаполис — 350 тысяч жителей. Моста через Лену нет, осилить переправу решился только утром.
На преодоление двух тысяч верст легендарной трассы ушло шесть полных дней. Вроде всего шесть дней, а впечатлений — на целый месяц, столько всего произошло за это время. Но и это еще не конец. Впереди федеральная трасса «Лена»: золотой город Алдан, притаившийся между угольных разрезов Нерюнгри и, конечно же, столица БАМа Тында, затерянная посреди бескрайней амурской тайги.