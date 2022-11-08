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1 час назад

Подпорную стену курорта Архыз украсили граффити

«Это Кавказ»

Самую высокорасположенную подпорную стену курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии расписали художники. Масштабное граффити посвящено всем видам туризма, доступным на курорте.

Подпорную стену курорта Архыз украсили граффити
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Специально приглашенные художники творческого объединения „StandArt“ изобразили здесь все виды активного туризма, доступные на курорте, тем самым обозначив его готовность принимать гостей 12 месяцев в году. При этом фон разбавлен тематическими цитатами выдающихся спортсменов, мыслителей и поэтов, в том числе строками из гимна Карачаево-Черкесской Республики», — сообщается на сайте правительства региона.

Уточняется, что на создание мурала художники потратили 350 баллончиков краски для граффити и 150 кг специальной художественной краски.

Яркоокрашенная подпорная стена расположена на Южном склоне курорта. Ее оформление вошло в число мероприятий, организуемых Минтуризмом КЧР к 100-летию республики. В ближайшее время на курорте планируют расписать и другие подпорные стены, расположенные на пути следования к курортным зонам Карачаево-Черкесии.

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