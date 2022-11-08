Подпорную стену курорта Архыз украсили граффити

«Специально приглашенные художники творческого объединения „StandArt“ изобразили здесь все виды активного туризма, доступные на курорте, тем самым обозначив его готовность принимать гостей 12 месяцев в году. При этом фон разбавлен тематическими цитатами выдающихся спортсменов, мыслителей и поэтов, в том числе строками из гимна Карачаево-Черкесской Республики», — сообщается на сайте правительства региона.