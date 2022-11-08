Подпорную стену курорта Архыз украсили граффити

Самую высокорасположенную подпорную стену курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии расписали художники. Масштабное граффити посвящено всем видам туризма, доступным на курорте.
«Специально приглашенные художники творческого объединения „StandArt“ изобразили здесь все виды активного туризма, доступные на курорте, тем самым обозначив его готовность принимать гостей 12 месяцев в году. При этом фон разбавлен тематическими цитатами выдающихся спортсменов, мыслителей и поэтов, в том числе строками из гимна Карачаево-Черкесской Республики», — сообщается на сайте правительства региона.
Уточняется, что на создание мурала художники потратили 350 баллончиков краски для граффити и 150 кг специальной художественной краски.
Яркоокрашенная подпорная стена расположена на Южном склоне курорта. Ее оформление вошло в число мероприятий, организуемых Минтуризмом КЧР к 100-летию республики. В ближайшее время на курорте планируют расписать и другие подпорные стены, расположенные на пути следования к курортным зонам Карачаево-Черкесии.