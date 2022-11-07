Как самостоятельно организовать поездку на Байкал: 6 вещей, которые нужно знать

Всё, что нужно знать туристу — в одном материале.

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Если путешествие на Байкал — ваша давняя мечта, но по каким-то причинам вы так и не решились туда поехать, в этот раз сомнений не останется. Собрали в одном материале только самое важное: как спланировать маршрут и сколько это будет стоить.

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Как добраться

На Байкал лучше всего лететь из Москвы через Иркутск: сюда регулярно летают «Аэрофлот» и «Победа». Около Байкала есть ещё один аэропорт, в Улан-Удэ, но он больше подходит для путешествующих из Владивостока: из столицы рейсов меньше, а дорога займёт больше времени.

Лететь около пяти часов из Москвы, на час больше – из Санкт-Петербурга. В день до Иркутска летает порядка шести-семи рейсов из Москвы, а вот из Петербурга выбор небольшой, один рейс летает без пересадок. До Улан-Удэ столько же, так что в сумме ежедневно из Москвы и Петербурга до Байкала летает больше 10 рейсов.

Что по ценам

Лететь до Иркутска из Москвы около шести часов, билеты туда-обратно на декабрь сейчас стоят — от 14 тыс. руб. с багажом. На новогодние праздники цены выше, но, если бронировать сейчас, можно уложиться в 35 тыс. руб.

На проживание и еду закладывайте от 2 тыс. руб. в день на человека. Стоит понимать, что сейчас там тоже сезон, но зимний. Он, конечно, дешевле и скромнее, чем летний, но зато там есть уникальные активности, которых нет летом. И народу поменьше.

Куда ехать

Сююмбике: От Иркутска и Листвянки начинается маршрут до знаменитого острова Ольхон. Регулярных рейсов сюда нет, поэтому нужно заранее забронировать билет на автобус Иркутск – Сахюрты – Хужир. Сделать это можно на сайте местного перевозчика «Ольхон-Экспресс», стоимость поездки — около 1,5 тыс. руб. в один конец. Дорога займёт примерно четыре часа с остановками на перекусы и переправой на остров.

На самом Ольхоне имеет смысл остановиться хотя бы на два-три дня, чтобы успеть объехать окрестности, увидеть мыс Хобой, прибрежные пещеры и гору Шаманку — священное место у здешних жителей. Остановиться можно в одной из гостиниц или на турбазе в посёлке Хужир: Ольхон очень популярен у туристов, поэтому недостатка в вариантах размещения нет.

В целом во время путешествия удобно бронировать жильё в Иркутске или Листвянке — но в Иркутске выбор больше, а шансы найти бюджетный вариант выше. Из обеих точек можно добраться до большинства интересных мест Байкала.

Ещё один пункт, который стоит включить в своё путешествие, — поездка по Кругобайкальской железной дороге, построенной в начале прошлого века. Зимой здесь проводятся экскурсии на поезде, и эту возможность лучше не упускать: дорога идёт по живописному берегу озера, через огромное количество туннелей, мостов, галерей и виадуков.

Главная достопримечательность зимнего Байкала — это, конечно, знаменитый лёд и ледяные торосы. Но учтите, чтобы безопасно гулять по озеру, нужно подождать конца января. К этому времени толщина льда позволяет не только ходить, но и кататься на коньках, джипе или собачьей упряжке.

Что с собой взять

Погода зимой на Байкале достаточно суровая: температура опускается до 20–25°C, а из-за сильных ветров кажется, что ещё холоднее. Поэтому вам точно понадобится комплект термобелья, утеплённые куртка и штаны — желательно с мембраной, которая защищает от ветра. Если вы планируете гулять по льду, возьмите с собой ботинки на нескользящей подошве.

Желательно ещё взять с собой балаклаву потеплее, шарф, чтобы замотаться полностью. Представьте, что вы едете в Антарктиду! Вот так примерно одевайтесь на Байкал. Кстати, на Байкале много солнечных дней, поэтому стоит захватить солнцезащитные очки и крем от загара. Получить солнечные ожоги вполне реально — как и обветренную кожу.

Где жить

На Байкале много мест, где можно остановиться. Например, местные часто сдают жильё в посёлках. Если брать бурятскую сторону, самый знаменитый – это Гремячинск. Туда идёт достаточно хорошая дорога. Это как Анапа или Геленджик, только на Байкале. Там все сдают квартиры и дома, в которых можно жить.

Но там же есть и более-менее облагороженные места для проживания: гостиницы, гостевые дома, которые не просто тебе койко-место дают. Там есть и сервис: тепло, горячая вода, завтраки, обеды, ужины. В общем, всё на свете. Жить можно, цены в зимний сезон – дешевле, чем в Анапе, раза в полтора.

На чём передвигаться

Миша: Байкал знаменит своим прозрачным льдом. Но важно смотреть погоду, потому что если идёт снег, то, разумеется, никакого прозрачного льда у вас не будет. Тогда вы приедете и не отличите сам Байкал от ближайших к нему берегов, потому что всё будет одинаково покрыто снегом. Поэтому нужно смотреть погоду – смотреть, когда достаточно долгое время нет осадков. Также нужно, чтобы все старые осадки снесло ветром.

По самому озеру можно передвигаться на машинах. А ещё есть аэролодки – это лодка на воздушной подушке с гигантским винтом сзади. Достаточно популярное развлечение на зимнем Байкале. Фактически паришь с огромной скоростью по бескрайним ледяным просторам. На лодке очень шумно, но, по крайней мере, теплее, чем на улице.

Со стороны Бурятии есть полуостров, называется Святой Нос. Там находится заповедник, по которому медведи бродят. И есть очень интересные острова, до которых можно добраться только по льду. Там огромные ледяные пещеры, в которые входишь и чувствуешь себя Каем из «Снежной Королевы». Всё во льду и в снегу, стоит огромная скала, в которой пещера. Очень впечатляюще. Ну и остров Ольхон, конечно. Говорят, это самое интересное место на Байкале.