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1 час назад

Курорт Miracleon откроет четыре новых отеля в Анапе в мае 2023 года

TourDom

20 мая 2023 года появится новый отельный комплекс Город MIRA ultra all inclusive 4*.

Курорт Miracleon откроет четыре новых отеля в Анапе в мае 2023 года
Фото: TourdomTourdom

Комплекс включит в себя четыре новых отеля с общим номерным фондом 915 номеров и станет сердцем курорта. Каждый отель – отдельный «район». Здесь есть все для комфортного отдыха: рестораны по системе «ультра все включено», лобби-бары, детские комнаты и внутренние дворики с уютными местами для отдыха всей семьей.

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Отели удалены друг от друга и отделены зелеными зонами. В центре Города MIRA расположен комплекс бассейнов площадью зеркала воды 3,2 тыс. кв. м. Рядом с ним – панорамный ресторан, в котором гости могут воспользоваться услугами системы «ультра все включено».

«Мы понимали, что запуск отельного комплекса сразу из четырех районов – достаточно амбициозная задача. Планировали открытие на 2024 год. Сегодня уверены, что уже в мае 2023-го примем первых гостей. Это стало возможным только благодаря поддержке главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева и мэра Анапы Василия Швеца. И огромным импульсом для проекта являлась программа льготного кредитования от Ростуризма. Я думаю, что это отличный пример проекта, когда бизнес и власть работают в одном направлении. Сегодня мы уже открыли бронирование нового отельного комплекса, и, несмотря на закрытый аэропорт в г. Анапе, начинаем принимать брони из разных регионов страны», – отмечает инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев.

В процессе проектирования города авторы решили сделать один из районов круглогодичным.

«Учитывая растущий интерес к качественному отдыху внутри страны и повышающуюся популярность Анапы, мы приняли решение сделать один из районов круглогодичным. Конечно, это повлекло за собой и дополнительные изменения – в Городе MIRA появится SPA-комплекс», – говорит Димоев.

Двухэтажный SPA-комплекс позволит постояльцам отдохнуть в трех видах саун: финская и русская бани, хаммам. Также можно посетить термальный комплекс, косметический кабинет, тренажерный зал и фитобар. Площадь крытых бассейнов в комплексе – 245 квадратов, из них 38 – зона для детей. Посещение SPA включено в стоимость.

Еще одна особенность отелей – кухня. В каждом «районе» свой собственный ресторан по системе «ультра все включено», главная фишка которого – открытые кухни. Гости могут увидеть, как будут готовить их блюда, собственными глазами. А для маленьких постояльцев есть своя шведская линия.

Отдых в России,Все включено,Вениамин Кондратьев,Ростуризм,
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