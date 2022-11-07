Курорт Miracleon откроет четыре новых отеля в Анапе в мае 2023 года

«Мы понимали, что запуск отельного комплекса сразу из четырех районов – достаточно амбициозная задача. Планировали открытие на 2024 год. Сегодня уверены, что уже в мае 2023-го примем первых гостей. Это стало возможным только благодаря поддержке главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева и мэра Анапы Василия Швеца. И огромным импульсом для проекта являлась программа льготного кредитования от Ростуризма. Я думаю, что это отличный пример проекта, когда бизнес и власть работают в одном направлении. Сегодня мы уже открыли бронирование нового отельного комплекса, и, несмотря на закрытый аэропорт в г. Анапе, начинаем принимать брони из разных регионов страны», – отмечает инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев.