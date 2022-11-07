Стоимость авиабилетов из Москвы в Екатеринбург достигла 38 тысяч рублей

На сайте авиакомпании «Аэрофлот» появились неожиданно высокие цены на билеты из Москвы в Екатеринбург. На это обратили внимание читатели «ФедералПресс».

«Самый дорогой билет стоит 38,7 тысячи рублей», – гласит онлайн табло.

Такой ценник установлен на часть полетов из Москвы в столицу Урала 9 ноября. В этот день эконом стоит 12,8 тысячи рублей с вылетом в 09:50. Все рейсы после 12 часов дня стоят уже 38 тысяч рублей, при этом все тарифы, которые есть, обозначены как эконом.