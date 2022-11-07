Стоимость авиабилетов из Москвы в Екатеринбург достигла 38 тысяч рублей

На сайте авиакомпании «Аэрофлот» появились неожиданно высокие цены на билеты из Москвы в Екатеринбург. На это обратили внимание читатели «ФедералПресс».
«Самый дорогой билет стоит 38,7 тысячи рублей», – гласит онлайн табло.
Такой ценник установлен на часть полетов из Москвы в столицу Урала 9 ноября. В этот день эконом стоит 12,8 тысячи рублей с вылетом в 09:50. Все рейсы после 12 часов дня стоят уже 38 тысяч рублей, при этом все тарифы, которые есть, обозначены как эконом.
Стоит отметить, что дешевый билет все же купить можно: билет на 06:50 будет стоить 4,8 тысячи рублей. У «Победы» или «Уральских авиалиний» такие же билеты можно купить за 3,2 тысячи и 4,5 тысячи рублей соответственно. 10 ноября этот ценник сохраняется. А вот 11 ноября самый дорогой билет стоит уже 11 тысяч рублей.