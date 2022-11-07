​Новый инвестор откроет горнолыжный курорт в Южном Урале

В настоящее время ведутся работы по оснежению трасс комплекса. В день открытия на «Завьялиха» планируют представить кресельный подъемник и новую трассу на западном склоне горы. Протяженность маршрута будет составлять 1100 метров.

До 2008 года курорт «Завьялиха» был муниципальным объектом, пока не обанкротился. Спустя 10 лет банкротом признали и гостиничный комплекс «Каменный цветок». В октябре 2021 года владелец «Солнечной долины», челябинский бизнесмен Олег Сиротин, выкупил гостиничный комплекс. В конце этого же года «Солнечную долину» подключили и к развитию курорта «Завьялиха» на условиях государственно-частного партнерства. Теперь в организациях действует единый ски-пасс и организован трансфер между площадками.