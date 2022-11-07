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1 час назад

​Новый инвестор откроет горнолыжный курорт в Южном Урале

УралПолит.Ru

Горнолыжная база «Завьялиха», которая находится в районе города Трехгорный, откроет сезон катания 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе курорта «Солнечная долина».

​Новый инвестор откроет горнолыжный курорт в Южном Урале
Фото: УралПолит.RuУралПолит.Ru

«На «Завьялихе» сейчас активно ведутся подготовительные работы к горнолыжному сезону: строятся кафе, учебная трасса, трасса тюбинга, мангальные зоны, проводится ремонт административного здания, закуплено новое оборудование для проката, проводится освещение трассы», – пишут на сайте пресс-службы «Солнечная долина».

В настоящее время ведутся работы по оснежению трасс комплекса. В день открытия на «Завьялиха» планируют представить кресельный подъемник и новую трассу на западном склоне горы. Протяженность маршрута будет составлять 1100 метров.

До 2008 года курорт «Завьялиха» был муниципальным объектом, пока не обанкротился. Спустя 10 лет банкротом признали и гостиничный комплекс «Каменный цветок». В октябре 2021 года владелец «Солнечной долины», челябинский бизнесмен Олег Сиротин, выкупил гостиничный комплекс. В конце этого же года «Солнечную долину» подключили и к развитию курорта «Завьялиха» на условиях государственно-частного партнерства. Теперь в организациях действует единый ски-пасс и организован трансфер между площадками.

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