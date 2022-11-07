Нижегородская область может стать центром гастротуризма

Нижегородская область может стать одним из центров гастрономического туризма России. Правительство заключило соглашение о сотрудничестве в сфере развития гастрономического туризма с национальной ресторанной премией Wheretoeat. Что это даст региону?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Щи да калья

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В конце октября Нижний Новгород стал местом съёмок тревелшоу «100 мест, где поесть». Ведущий шоу Александр Белькович отведал в заведениях столицы Приволжья калью с полбой из пяти видов рыбы, морковную мнишку, зельц по-нижегородски и щи суточные. Кроме того, он перекусил шаурмой, поужинал в кабинке колеса обозрения аутентичными китайскими блюдами, которых, по его словам, в столице не найти.

По итогам поездки ведущий признался: в Нижнем Новгороде «наблюдается максимальное гастрономическое разнообразие».

«Есть отличная индийская еда, вкуснейшие советские и русские блюда в классном исполнении шефов. Например, винегрет с килькой, боярские щи, котлеты из щуки», – рассказал Александр Белькович.

Нижегородская область давно претендует на звание гастрономического центра страны. В регионе проводят такие гастрономические фестивали, как «Гастрономическая Рождественская», «Да, шеф!», «Арзамасский гусь», которые собирают тысячи гостей со всей России. Такие мероприятия уже стали визитной карточкой региона. Но скоро гастрономический туризм области выйдет на новый виток развития.

Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с национальной ресторанной премией Wheretoeat в сфере развития гастрономического туризма.

Равнение на центр По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, это сотрудничество будет направлено на поддержку представителей ресторанного бизнеса в регионе, а также на формирование образа Нижнего Новгорода как одного из гастрономических центров России.

«Крупные профильные мероприятия, знакомство с коллегами из других регионов и их опытом позволят в первую очередь нижегородским рестораторам повысить свой уровень сервиса, раскрыть потенциал», – подчеркнул Олег Беркович.

Как сообщили в областном министерстве туризма и промыслов, документ подписан в преддверии первой церемонии вручения наград ресторанной премии Wheretoeat Center.

«Нижегородская область – динамично развивающийся, яркий и вместе с тем самобытный регион России. Нижний Новгород уже доказал своё право именоваться одной из гастрономических столиц страны, и мы всячески разделяем стремление правительства Нижегородской области развивать ресторанную индустрию региона в целом. Богатая история столицы Приволжья, её культура и традиции вместе с развитой гастрономической составляющей дадут городу дополнительный толчок к развитию и привлекут в Нижний Новгород ещё большее количество гостей», – подчеркнула генеральный продюсер национальной ресторанной премии Wheretoeat Ирина Тиусонина.

Туристический поток в Нижегородскую область ежегодно растёт. Сказывается развитая инфраструктура, появление новых объектов показа, разнообразная событийная программа и, конечно же, насыщенная гастрономическая жизнь.

По словам главы представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Нижегородской области Александра Котюсова, Нижний Новгород занимает 3 – 4 е место в России по количеству ресторанов на душу населения, соперничая за лидерство с Казанью.