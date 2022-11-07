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1 час назад

Туристам напомнили об удивительных местах, которые можно увидеть на сахалинском острове Монерон

РИА "ФедералПресс"

Близятся долгие новогодние выходные, которые можно провести всей семьей в путешествии. Министерство туризма Сахалинской области напомнило о прекрасном острове Монерон. Он относится к числу основных достопримечательностей региона.

Туристам напомнили об удивительных местах на острове Монерон
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Свое имя остров получил в 1787 году. Знаменитый французский мореплаватель Лаперуз открыл его для европейцев во время кругосветной экспедиции и назвал в честь своего сподвижника Поля Меро-Моннерона.

На острове гости смогут найти залежи халцедонов и агатов, полюбоваться на застывшие водопады и реки, покрытые льдом, побывать в чудесной столетней еловой роще. Понаблюдать за чайками, бакланами и другими птицами, которые заселили здешние скалы.

На Монероне сохранились стоянки древних людей от эпохи неолита до культуры айнов. Привлекают внимание и более современные объекты. Телеграфную станцию, возведенную в 1906 году, использовали для связи с материком. Маяк Монерон построен в 1914 году. Также на острове можно осмотреть бетонный пешеходный мост, тропу в бухте Чупрова, могильные камни в бухте Кологераса, синтоистский храм Ниномия дзиндзя, кладбище в Котловине Красной и пограничный пост, а также порт-ковш. Последний объект построили в 1934 году. Он предназначался для промыслового рыболовства и сохранился почти полностью.

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