Куда можно поехать на новогодние праздники и в какую сумму это обойдется

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что больше 80% бронирований на новогодние праздники приходятся на внутренние маршруты. Праздники длятся чуть больше недели, поэтому москвичи в основном предпочитают не тратить много времени на дорогу и выбирают места поближе: в часах десяти езды на поезде или в часах трех лета на самолете. Лидер спроса по внутрироссийским направлениям — Краснодарский край: едут и в прибрежную зону, и на горнолыжные курорты.

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На втором месте — Подмосковье. Популярностью пользуются и города Золотого кольца, а также Нижний Новгород, Казань и Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза. При этом на Байкал и Алтай туристы ехать не хотят, слишком далеко. В этом году в десятку востребованных направлений не вошел и Крым из-за проблем с логистикой — аэропорты не работают с начала спецоперации, а дорога на поезде или машине занимает около полутора суток.

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Цены в сравнении с прошлым годом выросли не сильно, в пределах 10%. О предложениях в расчете на одного человека рассказывает гендиректор турфирмы «Дельфин» и вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

Сергей Ромашкин генеральный директор турфирмы «Дельфин» «Если это туры по Золотому кольцу, то это, наверное, 15-18 тысяч за три дня на маршруте. Если это Подмосковье, то 25 тысяч, наверное, стоит хорошая поездка. Краснодарский край, прибрежная часть, довольно недорог — наверное, 20 тысяч с перелетом будут стоить три-четыре дня. В ценовых лидерах — курорты Красной Поляны. Это пик сезона, это самые высокие цены в году. Поэтому здесь средние чеки достаточно велики — превышают, наверное, 50-60 тысяч за три-четыре дня отдыха вместе с перелетом из Москвы. Горнолыжный спорт — дорогая история».

Как отмечают участники рынка, новогодние поездки делятся на две группы. В первой туры стартуют 29–30 декабря, люди едут в среднем на четыре дня. Во второй путевки берут на даты 2–3 января до конца праздников. Поездки с датами отправления до Нового года обычно дороже. В стоимость входит празднование, рестораны, различные активности 31-го числа. Даже если вы едете самостоятельно, стоимость и отелей, и билетов будет выше. Например, 29 декабря из Москвы в Стамбул можно улететь минимум за 25 тысяч рублей, а 3 января — минимум за 12 тысяч.

Что касается востребованных зарубежных направлений, кроме Турции, их можно условно разделить на три блока. Первый — Ближний Восток: Эмираты, Катар, Бахрейн, Израиль, Египет, Алжир, Марокко. Второй — Азия: Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка. Третий — бывшие страны Советского Союза: Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия. Во все страны либо уже есть прямые рейсы, либо их планируют запустить в ближайшее время. Но есть и более экзотичные. О ценах рассказывает основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:

— Пакет на двоих, можно улететь на семь дней в Эмираты с 30 декабря, начиная от 202 тысяч рублей — трехзвездочный отель, включая перелет. Египет, с вылетом 30 декабря — тоже где-то в районе 200 тысяч на двоих, три звезды. То есть в Эмиратах даже предложение по цене сейчас лучше, я бы сказал, чем в Египте, благодаря тому, что все-таки вариативность перевозки гораздо больше.

— А Мексика?

— Большую часть цены турпакета занимает перевозка. Турпакет начинается где-то от 34-03-50 тысяч рублей на двоих.