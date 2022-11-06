Россияне рассказали о самых привлекательных для поездок городах

Исследование показало, в какие города России люди больше всего захотели бы отправиться в ближайший год.
Лидером опроса стал Санкт-Петербург, куда мечтают поехать 19% респондентов. За ним идут города Золотого кольца, такие как Суздаль, Ростов, Сергиев Посад, Владимир и Ярославль – туда хотят попасть 9% россиян.
Также главный город Республики Татарстан – Казань – является привлекательным для 8% туристов, Калининград и Москва – для 7%, Иркутск – для 6%.
Вместе с тем каждый 20-й опрошенный увидел бы Крым и Горно-Алтайск, а по 4% граждан купили бы билеты до Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Сочи, Пятигорска, Минеральных Вод, Кисловодска и Грозного.
Кроме того, в ближайший год по 3% были бы не прочь отправиться в Краснодар, Петрозаводск и Нижний Новгород, по 2% – в Южно-Сахалинск и Мурманск, а 1% россиян выбрал бы для путешествия любой город в РФ. Об этом пишет RT со ссылкой на SuperJob.