Сервис Russpass подготовил путеводитель по Элисте и ее окрестностям

Туристический сервис Russpass подготовил путеводитель по столице Калмыкии, в который вошли места рекомендуемые для посещения в Элисте и области. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 5 ноября.
Сервис предлагает познакомиться с Музеем ойрат-монгольской кочевой культуры. Экспозиция посвящена традициям и быту калмыков. Здесь специалисты расскажут о том, как калмыки сооружали юрты и для чего жилище выстилали верблюжьей шерстью внутри и снаружи.
Также туристы смогут посетить храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», который считается крупнейшим храмом на территории республики — его высота составляет 63 метра. Путешественники здесь смогут лучше узнать о культуре буддизма и древних обычаях народа.
Кроме того, в 30 километрах от Элисты посреди степи находится 15-метровый тополь. Докоснувшись до коры дерева и привязав к ограждению ленточку или хии-морин (флажок с молитвой коню ветра), можно загадать желание, передает официальный сайт мэра Москвы.