Сервис Russpass подготовил путеводитель по Элисте и ее окрестностям

Туристический сервис Russpass подготовил путеводитель по столице Калмыкии, в который вошли места рекомендуемые для посещения в Элисте и области. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 5 ноября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сервис предлагает познакомиться с Музеем ойрат-монгольской кочевой культуры. Экспозиция посвящена традициям и быту калмыков. Здесь специалисты расскажут о том, как калмыки сооружали юрты и для чего жилище выстилали верблюжьей шерстью внутри и снаружи.

Также туристы смогут посетить храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», который считается крупнейшим храмом на территории республики — его высота составляет 63 метра. Путешественники здесь смогут лучше узнать о культуре буддизма и древних обычаях народа.