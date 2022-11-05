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2 часа назад

Сервис Russpass подготовил путеводитель по Элисте и ее окрестностям

Вечерняя Москва

Туристический сервис Russpass подготовил путеводитель по столице Калмыкии, в который вошли места рекомендуемые для посещения в Элисте и области. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 5 ноября.

Сервис Russpass подготовил путеводитель по Элисте и ее окрестностям
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сервис предлагает познакомиться с Музеем ойрат-монгольской кочевой культуры. Экспозиция посвящена традициям и быту калмыков. Здесь специалисты расскажут о том, как калмыки сооружали юрты и для чего жилище выстилали верблюжьей шерстью внутри и снаружи.

Также туристы смогут посетить храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», который считается крупнейшим храмом на территории республики — его высота составляет 63 метра. Путешественники здесь смогут лучше узнать о культуре буддизма и древних обычаях народа.

Кроме того, в 30 километрах от Элисты посреди степи находится 15-метровый тополь. Докоснувшись до коры дерева и привязав к ограждению ленточку или хии-морин (флажок с молитвой коню ветра), можно загадать желание, передает официальный сайт мэра Москвы.

Отдых в России,Правительство Москвы,
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