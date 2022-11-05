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3 часа назад

Музеи ивановского Плёса посетили 137 тысяч туристов в 2022 году

runews24.ru

В Плёсе Ивановской области подвели итоги туристического сезона-2022. Отмечается, что он заметно вырос. Музеи города посетили 137 тысяч туристов. Чаше всего они посещали музей пейзажа и дом-музей Левитана.

Музеи ивановского Плёса посетили 137 тысяч туристов в 2022 году
Фото: Runews24Runews24

Музеи Плёса в этом году провели 15 выставок, которые увидели более 20 тысяч гостей. Больше всего интересом пользовалась экспозиция «Левитан из частного собрания» московского коллекционера Алексея Жилина. Её выставляли на Соборной горе в «Присутственных местах». Выставку увидели более четырёх тысяч человек.

В 2022-м в Плёс зашли 89 теплоходов. Город с палуб посмотрели более 40 тысяч туристов – это в два раза больше, чем в прошлом году.

Недавно в городе побывал актёр Андрей Мерзликин. Артист записал видеопривет для матери одного из сотрудников гостиницы, где отдыхал. Телеведущий Виталий Елисеев приезжает в город на Волге не первый раз.

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