Музеи ивановского Плёса посетили 137 тысяч туристов в 2022 году

В Плёсе Ивановской области подвели итоги туристического сезона-2022. Отмечается, что он заметно вырос. Музеи города посетили 137 тысяч туристов. Чаше всего они посещали музей пейзажа и дом-музей Левитана.

Фото: Runews24 Runews24

Музеи Плёса в этом году провели 15 выставок, которые увидели более 20 тысяч гостей. Больше всего интересом пользовалась экспозиция «Левитан из частного собрания» московского коллекционера Алексея Жилина. Её выставляли на Соборной горе в «Присутственных местах». Выставку увидели более четырёх тысяч человек.

В 2022-м в Плёс зашли 89 теплоходов. Город с палуб посмотрели более 40 тысяч туристов – это в два раза больше, чем в прошлом году.