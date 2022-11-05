Russpass подготовил путеводитель по Элисте

Туристический сервис Russpass подготовил путеводитель по столице Калмыкии. В авторскую подборку вошли пять мест, которые стоит посетить в Элисте и области.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Сервис предлагает познакомиться с Музеем ойрат-монгольской кочевой культуры. Экспозиция посвящена традициям и быту калмыков. Здесь можно узнать о том, как без единого гвоздя строили юрты и для чего жилище выстилали верблюжьей шерстью внутри и снаружи.

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Путешественники могут посетить храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Он считается крупнейшим храмом на территории Калмыкии, его высота составляет 63 метра. Здесь будет возможность ближе познакомиться с культурой буддизма и узнать про древние обычаи.

Также туристы смогут загадать желание. В 30 километрах от Элисты посреди степи находится 15-метровый тополь. Дотянувшись до коры дерева и привязав к ограждению ленточку или хии-морин (флажок с молитвой коню ветра), можно поделиться сокровенными желаниями.

Поездка в туристическо-развлекательный комплекс «Верблюжий остров» превратится в небольшую прогулку или в настоящее степное приключение. А еще здесь можно попробовать свои силы в стрельбе из лука и побывать в кибитке кочевника.

Гости города могут посоревноваться и в меткости. В стрелковом клубе «Харвачнр», название которого переводится с калмыцкого как «лучники», представлена программа «Ханская охота» — лучники выезжают в степь и стреляют по 3D-моделям животных.

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