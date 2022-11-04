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1 час назад

Куда пойти в Петербурге на ноябрьских выходных

runews24.ru

Если вы еще не знаете, как провести ноябрьские выходные, то обратите внимание на эту подборку мероприятий.

Куда пойти в Петербурге на ноябрьских выходных
Фото: runews24.rurunews24.ru

4 ноября в «Ночь искусств» двери музеев открыты круглосуточно. В этом году темой акции стали «Наши традиции». Программы доступны в онлайн и офлайн форматах. Мероприятия пройдут в музеях, библиотеках, концертных и выставочных залах.

Кроме этого для вас в этот день на вечеринке Central StandUp Special выступят петербургские комики.

Также с 4 ноября в Северной столице начнется фест «Путь домой», где петербуржцы смогут выбрать себе домашнего питомца.

5 ноября одним из самых ярких событий в Петербурге станет конференция, посвященная виртуальной реальности. Она пройдет в рамках фестиваля «Чудо света».

Также для жителей города на Неве в клубе А2 пройдет выступление «Лучшей группы-2020» HammAli & Navai.

6 ноября Евгений Плющенко приглашает всех на шоу «35 лет на льду».

Ожидается и выступление популярной российской певицы Елки.

Отдых в России,Евгений Плющенко,
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