Куда пойти в Петербурге на ноябрьских выходных

Если вы еще не знаете, как провести ноябрьские выходные, то обратите внимание на эту подборку мероприятий.
4 ноября в «Ночь искусств» двери музеев открыты круглосуточно. В этом году темой акции стали «Наши традиции». Программы доступны в онлайн и офлайн форматах. Мероприятия пройдут в музеях, библиотеках, концертных и выставочных залах.
Кроме этого для вас в этот день на вечеринке Central StandUp Special выступят петербургские комики.
Также с 4 ноября в Северной столице начнется фест «Путь домой», где петербуржцы смогут выбрать себе домашнего питомца.
5 ноября одним из самых ярких событий в Петербурге станет конференция, посвященная виртуальной реальности. Она пройдет в рамках фестиваля «Чудо света».
Также для жителей города на Неве в клубе А2 пройдет выступление «Лучшей группы-2020» HammAli & Navai.
6 ноября Евгений Плющенко приглашает всех на шоу «35 лет на льду».
Ожидается и выступление популярной российской певицы Елки.