Дальний Восток — это уникальный регион, который сегодня представляет большие возможности для развития. Здесь реализуются масштабные проекты в сфере экономики, образования, науки, культуры и туризма. На Дальнем Востоке создаются и действуют наиболее эффективные и быстрые карьерные и социальные лифты. Подробнее узнать о преимуществах жизни в восточных регионах страны можно на мероприятиях, которые проходят в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве — 2022», а прямо сейчас приведём пять причин переехать на Дальний Восток.

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Развитие городов

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На Дальнем Востоке идет активное развитие инфраструктуры: сейчас разрабатываются мастер-планы для 25 городов. Уже готовы 17 из них, а завершение этапа планирования намечено на 1 марта 2023 года, после чего начнется их реализация. Проект охватывает дальневосточные города с населением свыше 50 тыс. человек, а также Северобайкальск и Тынду. При составлении мастер-планов учитываются как оценки экспертов, так и мнения жителей.Согласно этим планам, в Петропавловске-Камчатском появятся новые жилые кварталы. Строительство будет вестись с учетом природного ландшафта, чтобы из окон можно было увидеть знаменитые камчатские вулканы.

В Магадане один из приоритетов — благоустройство набережной: красивые прогулочные зоны помогут повысить туристическую привлекательность этого портового города, а также повысят качество жизни в целом. Улан-Удэ, город с множеством достопримечательностей и особым колоритом, расположен в зоне экологических ограничений озера Байкал. Поэтому при его модернизации сохранение уникальной природы будет одним из важнейших моментов. Одновременно планирование ведется таким образом, чтобы новые постройки гармонично сочетались с историческим центром.

Обсуждается и создание скоростной наземной транспортной связи между Владивостоком и Хабаровском — двумя крупнейшими городами и деловыми центрами Дальнего Востока. Это позволит создать сильную агломерацию, привлекательную как для туристов, так и для инвесторов, что даст дополнительные поводы для переезда в этот регион.

Комфортные условия для работы

Сейчас российская экономика переживает непростые времена, поэтому особенно актуальным стал вопрос рабочих мест. Основными полюсами притяжения всегда были Москва и Санкт-Петербург, но есть смысл присмотреться и к Дальнему Востоку, где ситуация с работой и уровнем зарплат лучше, чем во многих других российских городах.

Здесь создано уже более 100 тыс. рабочих мест, а до 2024 года должны появиться еще 80 тыс. При этом средняя заработная плата примерно на 20% выше, чем по России в целом. Молодые специалисты, а также представители ряда специальностей, переехавшие из других регионов, к тому же получают дополнительные бонусы: оплату переезда для всей семьи, жилье или компенсацию аренды, возможность для обучения. Например, в Приморском крае на компенсацию расходов, связанных с арендой жилья, для одних только медработников в первой половине 2022 года было перечислено 150 миллионов рублей.

На Дальнем Востоке также есть надбавки и районные коэффициенты к заработной плате — их величина зависит от конкретного региона и специальности. Например, в Приморском и Забайкальском крае районный коэффициент составляет 1,2–1,4%, а на Камчатке или Сахалине — 1,6–2%.

«Дальневосточный гектар»

На Дальнем Востоке проще всего стать землевладельцем. В России сейчас действует программа «Дальневосточный гектар»: в ее рамках любой гражданин страны может бесплатно получить участок земли площадью в 1 гектар и использовать его для строительства или развития бизнеса. По данным на начало 2022 года, этой возможностью воспользовались уже почти 100 тыс. россиян.

Программа была запущена в 2016 году, под освоение было выделено более 140 млн га. Она охватывает Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, а также Бурятию, Якутию, Камчатку и Чукотку. Требований к возрасту участника нет — то есть семья из четырех человек, включая грудных младенцев, может получить угодья площадью до 4 гектар, причем совершенно бесплатно.

Важно отметить, что в собственность земля переходит не сразу: пять лет участник программы пользуется ею бесплатно в статуте арендатора, а уже потом, при условии использования по заявленному назначению, становится ее полноправным владельцем. Основные цели, под которые берут землю сейчас, — строительство жилья (42% участников), сельхозпроекты (35%), предпринимательство (10%), туристические проекты (7%).Подробную инструкцию о том, как получить гектар, можно найти на сейте проекта надальнийвосток.рф, а о направлениях поддержки можно узнать на портале освойгектар.рф.

Дальневосточная ипотека

Купить собственное жилье на Дальнем Востоке проще, чем в других регионах, благодаря «дальневосточной ипотеке». Ставка по ней составляет около 2%, что делает жилищное кредитование гораздо доступнее. Изначально программа задумывалась для поддержки молодых семей и распространялась на супругов до 36 лет вне зависимости от наличия детей, а также на одиноких родителей не старше 36 с ребенком не старше 19 лет. Недавно программу расширили, и теперь она охватывает учителей и врачей со стажем работы не менее 5 лет. Распространяется «дальневосточная ипотека» и на граждан, переехавших в регион в рамках местных программ по повышению трудовой мобильности. Основное требование одно: проживать на Дальнем Востоке в приобретенном по ипотеке жилье.

Хорошим дополнением к выгодной ипотеке для молодых семей служит дальневосточный демографический пакет. Он предполагает единовременные выплаты при рождении ребенка, доплата к материнскому капиталу при рождении второго ребенка и ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей.

Программа «дальневосточная ипотека» будет действовать как минимум до 2030 года. В целом она уже реализована на 65,1 млрд рублей, в результате ипотеку на льготных условиях смогли получить более 15 тыс. семей.

Возможности для туризма

Туристические возможности на Дальнем Востоке безграничны. В последние годы этот регион стал одним из самых узнаваемых в России. Жители страны стремятся отправиться в путешествие по Камчатке, слетать на Сахалин, побывать в Приморье, Амурской области, Бурятии и других регионах, каждый из которых обладает своими уникальными природными богатствами и достопримечательностями. Некоторые туристы настолько влюбляются в неповторимый дальневосточной колорит, что в дальнейшем выбирают восточные регионы местом для постоянного проживания. Таких примеров уже достаточно.

Почему люди принимают решение остаться на Дальнем Востоке?

Прежде всего это невероятная природа. Здесь прямо после работы можно отправиться на побережье Тихого океана или на морскую прогулку, наблюдая за косатками и другими морскими обитателями. На выходных можно отправиться в горы или покорить один из вулканов Камчатки, посетить заповедные территории, где природа сохранилась в своём первозданном виде, поехать на рыбалку. Зимой Дальний Восток превращается в мекку экстремального туризма — хели-ски, сноубординг, горные лыжи. Сложно найти более подходящее место для занятий зимними видами спорта, чем, например, Камчатка или Сахалин. А ещё можно прокатиться на собачьих упряжках, окунуться в бассейны с термальной водой или совершить вертолётную экскурсию над заснеженными сопками.Отдельного внимания заслуживает гастрономия Дальнего Востока. Основное место в меню ресторанов сейчас занимают блюда из морепродуктов. Здесь на выбор посетителей лосось, красная икра, гребешок, креветки, кальмар и многое другое. Нельзя сказать, что все эти деликатесы стоят дёшево, но зато на столе наверняка окажутся блюда из свежайших и оттого невероятно вкусных продуктов.