Куда в Ростове-на-Дону сходить в День народного единства

Сегодня в России отмечается День народного единства. Рассказываем, где в этот выходной можно отдохнуть в Ростове-на-Дону.
На Фонтанной площади с 12:00 до 17:00 будет работать культурный фестиваль «Ремесла народов России», а также историческая реконструкция «От ополчения к ополчению».
Вкусно поесть можно будет с 12:30 на гастрофестивале. Его развернут вокруг фонтана. На главной сцене в 14:00 начнется праздничный гала-концерт «Мы вместе».
В парке им. Горького горожан развлекут концертной программой и выставкой работ донских художников. Также все желающие смогут посетить астрономическую обсерваторию и послушать тематические лекции.
Активные мероприятия в этот день тоже предусмотрены. В парке культуры и отдыха имени Октября с 11:00 до 15:00 проведут юношеский турнир по футболу.
На Сельмаше запланированы массовая танцевальная акция «Россия – вперед!» и фестиваль песни и танца «Свет единства». В День народного единства можно будет послушать казачьи песни вживую.
В музее-заповеднике М. А. Шолохова с 16:00 до 17:00 выступит ансамбль «Ростов-Дон». 5 ноября в парке на левом берегу Дона выступит народный артист России Олег Газманов в рамках акции «Мы вместе». Также в субботу там пройдет еще один гастрофестиваль для ростовчан и гостей города.