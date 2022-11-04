Куда в Ростове-на-Дону сходить в День народного единства

Сегодня в России отмечается День народного единства. Рассказываем, где в этот выходной можно отдохнуть в Ростове-на-Дону.

Фото: Don24.ru Don24.ru

На Фонтанной площади с 12:00 до 17:00 будет работать культурный фестиваль «Ремесла народов России», а также историческая реконструкция «От ополчения к ополчению».

Вкусно поесть можно будет с 12:30 на гастрофестивале. Его развернут вокруг фонтана. На главной сцене в 14:00 начнется праздничный гала-концерт «Мы вместе».

В парке им. Горького горожан развлекут концертной программой и выставкой работ донских художников. Также все желающие смогут посетить астрономическую обсерваторию и послушать тематические лекции.

Активные мероприятия в этот день тоже предусмотрены. В парке культуры и отдыха имени Октября с 11:00 до 15:00 проведут юношеский турнир по футболу.

На Сельмаше запланированы массовая танцевальная акция «Россия – вперед!» и фестиваль песни и танца «Свет единства». В День народного единства можно будет послушать казачьи песни вживую.