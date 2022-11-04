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1 час назад

Куда в Ростове-на-Дону сходить в День народного единства

Don24.ru

Сегодня в России отмечается День народного единства. Рассказываем, где в этот выходной можно отдохнуть в Ростове-на-Дону.

Куда в Ростове-на-Дону сходить в День народного единства
Фото: Don24.ruDon24.ru

На Фонтанной площади с 12:00 до 17:00 будет работать культурный фестиваль «Ремесла народов России», а также историческая реконструкция «От ополчения к ополчению».

Вкусно поесть можно будет с 12:30 на гастрофестивале. Его развернут вокруг фонтана. На главной сцене в 14:00 начнется праздничный гала-концерт «Мы вместе».

В парке им. Горького горожан развлекут концертной программой и выставкой работ донских художников. Также все желающие смогут посетить астрономическую обсерваторию и послушать тематические лекции.

Активные мероприятия в этот день тоже предусмотрены. В парке культуры и отдыха имени Октября с 11:00 до 15:00 проведут юношеский турнир по футболу.

На Сельмаше запланированы массовая танцевальная акция «Россия – вперед!» и фестиваль песни и танца «Свет единства». В День народного единства можно будет послушать казачьи песни вживую.

В музее-заповеднике М. А. Шолохова с 16:00 до 17:00 выступит ансамбль «Ростов-Дон». 5 ноября в парке на левом берегу Дона выступит народный артист России Олег Газманов в рамках акции «Мы вместе». Также в субботу там пройдет еще один гастрофестиваль для ростовчан и гостей города.

Отдых в России,Олег Газманов,
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