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2 часа назад

Что делать в Казани зимой: видео

Мира Маркина

Ноябрь — самое время планировать путешествие на новогодние каникулы. Одно из самых популярных и привлекательных направлений для поездок внутри страны — это столица Татарстана Казань. Город хорошо смотреть в любое время года, в том числе зимой.

Блогер под ником @marieontheway рассказала в своем TikTok-аккаунте, что делать в Казани в холодную погоду. Так, например, стоит прогуляться по Старой Татарской слободе и посмотреть на Голубые озера.

Где посмотреть на пустыни в России

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, чем еще нужно обязательно заняться, если вы оказались в Казани.

Ранее мы показывали ролик о том, что посмотреть осенью в Абхазии за 1 день.

Отдых в России,Видео,
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