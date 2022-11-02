Стали известны расходы туристов во время пребывания в Москве

Расходы российских туристов во время пребывания в Москве в среднем составляют десять тысяч рублей в день, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Мостуризма. Как стало известно, 70 процентов от суммы уходит на питание и походы по магазинам, 10 процентов — на проживание, а остальное тратится на развлечения.

Фото: Мослента Мослента

«Еще несколько лет назад доля этих трат была меньше. Значительную часть заложенного на поездку бюджета съедала гостиница. Но сейчас в городе появилось немало хостелов, отелей "ноль звезд", где можно сэкономить, но при этом нормально переночевать», — цитирует издание гида Анастасию Федотову.

Она добавила, что сейчас турист на размещение в Москве в среднем тратит 1-2 тысячи рублей в сутки. При этом в основном в столицу приезжают люди из регионов, которые останавливаются у своих друзей или родственников.

По имеющейся информации, лидерами по тратам в Москве среди гостей из регионов стали жители Дальневосточного федерального округа — они в среднем оставляют в городе до 19 процентов своей зарплаты, а меньше всего трат у туриста из Центрального федерального округа — 5,8 процента. Связано это с тем, что путешественники из дальних регионов приезжают в столицу не так часто, поэтому стараются по возможности увидеть как можно больше достопримечательностей и, соответственно, тратят на это больше денег.