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6 минут назад

Байкал стал лидером туристических предпочтений россиян

Zab.ru

Байкал стал лидером в списке туристических предпочтений россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 30 октября.

Байкал стал лидером туристических предпочтений россиян
Фото: Zab.ruZab.ru

В ходе опроса россиянам предложили назвать предпочтительные места для отдыха в России, которые бы они выбрали в этом году, не имея никаких ограничений. Рейтинг наиболее предпочтительных направлений возглавил Байкал (29%).

На второй позиции расположился Крым — на полуострове мечтает провести отпуск каждый пятый (21%). Замыкает тройку лидеров Алтай, уступая Крыму лишь 2 процента (19%). Также россияне выбрали бы для путешествий Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Камчатку и Карелию.

Отдых в России,ВЦИОМ,
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