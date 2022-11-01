Байкал стал лидером туристических предпочтений россиян

Байкал стал лидером в списке туристических предпочтений россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 30 октября.

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В ходе опроса россиянам предложили назвать предпочтительные места для отдыха в России, которые бы они выбрали в этом году, не имея никаких ограничений. Рейтинг наиболее предпочтительных направлений возглавил Байкал (29%).