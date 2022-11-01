Байкал стал лидером туристических предпочтений россиян

Байкал стал лидером в списке туристических предпочтений россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 30 октября.
В ходе опроса россиянам предложили назвать предпочтительные места для отдыха в России, которые бы они выбрали в этом году, не имея никаких ограничений. Рейтинг наиболее предпочтительных направлений возглавил Байкал (29%).
На второй позиции расположился Крым — на полуострове мечтает провести отпуск каждый пятый (21%). Замыкает тройку лидеров Алтай, уступая Крыму лишь 2 процента (19%). Также россияне выбрали бы для путешествий Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Камчатку и Карелию.