Три способа провести Новый год в России, как в Европе

О том, как провести Новый год, стоит думать уже сейчас. Если нет желания или возможности отправляться в Европу, можно найти все прелести европейского континента в своей стране. Так, в России немало мест где можно отдохнуть в уютном коттедже с невероятным видом, покататься на лыжах, погулять по горящим огнями улочкам и насладиться новогодним салютом на фоне невероятной природы. "Рамблер" подскажет три идеи для Нового года в России в европейском стиле.

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Почти Куршевель

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В 40 километрах от Сочи, на склоне горы Аибга, расположился горный курорт "Роза Хутор". Здесь на набережной горной реки Мзымта теснятся уютные кафе и самые именитые рестораны страны, а со смотровой площадки на высоте 2320 метров можно наблюдать новогодний салют на фоне головокружительных видов.

Здесь есть все для того, чтобы встретить Новый год незабываемо — 100 километров обустроенных трасс, родельбан, сноупарк, невероятные горные пейзажи. Туристы смогут прогуляться в парке водопадов "Менделиха", прокатиться на картинге или полетать на параплане среди кавказских горных вершин. Ах да, еще, встретив праздник в горах, можно отправиться к морю и сменить зиму на весну. У моря в Сочи и в январе бывает весенняя погода — солнце, шум волн и крики чаек — такое продолжение новогодних каникул согреет душу любому туристу.

В сердце Европы

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Провести новогодние каникулы по-европейски можно в Калининградской области — самом западном регионе России.

В это время особенно красиво смотрятся старинные улочки Калининграда, ничем не отличающиеся от западноевропейских. Особенно популярны у туристов песчаные дюны и "танцующий лес" на Куршской косе, Зеленоградск и Светлогорск (города-курорты на берегу Балтийского моря), исторический центр Калининграда, остров Канта и старинный район Амалиенау.

Кавказская Швейцария

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Адыгею не зря называют маленькой Швейцарией — здесь собрано все самое красивое, что может быть в горах.