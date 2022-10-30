Рыбинск моей мечты: чем интересен этот город туристам

25 октября крупный туристический портал подвел итоги минувшего сезона отпусков. Выяснилось, что интерес туристов к городу Рыбинску резко вырос. Так, 121 300 гостей этого города потратили в нем более полумиллиарда рублей. Рыбинец Сергей Захаров рассказал «Вечерней Москве», чем славится город на Волге.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Знакомство с Рыбинском Сергей советует начать с купеческих домов, которые сохранились тут в большом количестве.

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"Украшенные резными балконами, они поражают своей фундаментальностью", — говорит житель.

Одна из главных достопримечательностей города — Спасо-Преображенский собор, его 116-метровая колокольня — одна из самых высоких в России.

Рыбинск считают столицей бурлаков (рабочие, тянувшие на бечеве суда против течения реки. — «МВ»). Им даже установлен памятник. А неподалеку можно увидеть монумент, посвященный Остапу Бендеру, герою романов Ильфа и Петрова. У рыбинского Остапа лицо актера Арчила Гомиашвили. Именно его снял в картине «12 стульев» Леонид Гайдай. В городе есть памятник реке. «Мать-Волга» приняла облик величавой русской женщины. Стоит она на насыпной песчаной косе около Рыбинской гидроэлектростанции.

"Есть у нас и своя Красная площадь, — продолжает Сергей. — Когда ее мостили, то приглашали каждого жителя вбить свой камень. А на Волжской набережной можно полюбоваться мельницей, построенной купцом Калашниковым, одним из первых мукомолов в этих краях, в 1899 году".

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Захаров, житель города:

"У нас в городе есть ДК «Авиатор», находящийся на некотором удалении от ГЭС. Построили его пленные немцы уже после войны. Но если смотреть на здание сверху, то по форме оно точно повторяет очертания ГЭС. Сделано это для того, чтобы сбить с толку вражеских пилотов".

Привезу мышь в сарафане

Экскурсовод Александр Карамышев советует привезти из Рыбинска оригинальные сувениры.

По словам Александра Карамышева, в Рыбинске изготавливают фигурки животных, которые водятся в Ярославской области: медведей, лис, зайцев, мышей. «Одевают» их мастера в традиционные сарафаны и костюмы.

"А знакомый кузнец заказывает штампы, на которых изображены силуэты памятников бурлаку, Остапу Бендеру. И люди сами могут изготовить монетки с этими памятниками", — говорит собеседник «МВ».

С гастрономической точки зрения, по словам экскурсовода, город только развивается. Здесь запущен проект «Попробуй Рыбинск на вкус» — в нем участвуют восемь заведений. Там можно отведать блюда, приготовленные по местным рецептам.

"А еще в городе есть собственная кондитерская фабрика, — добавляет Карамышев. — И пивной завод, где проводят экскурсии с дегустацией. Там можно попробовать местное пиво".

Чек–лист туриста

Как добраться. Билет на поезд Москва — Рыбинск обойдется примерно в 1000–2000 рублей. Можно ехать с пересадкой в Ярославле.

Проживание. Цена размещения в недорогих гостиницах начинается с 950 рублей за номер в сутки. Гостиницы классом выше могут запросить от 2000 рублей.

Питание. Средний чек на завтрак или скромный обед в сетевом фастфуде обойдется в 200–300 рублей с человека. В более дорогом кафе или ресторане придется заплатить порядка 700 рублей. Можно заказать и доставку еды прямо в гостиницу. Обязательно стоит попробовать блюда из рыбы, приготовленные по местным кулинарным рецептам.