Чем туриста заинтересует Тверская область?

Издание «Туристас» рассказало о том, чем туристов привлекает Тверская область. Известно, что именно здесь, на реке Съежа у деревни Островно, знаменитый русский художник XIX века Исаак Левитан написал свою картину «Золотая осень».

Туристам обязательно следует побывать на одном из самых крупных водоёмов страны — озере Селигер, часть которого расположена на территории Тверской области. Оно имеет около 160 островков. Не стоит забывать и об озере Бологом. Оно находится рядом с одноимённым городом. В центре Бологого расположен остров с бьющим из земли сероводородным источником.

Стоит вспоминить об озере Великом и истоке Волги. Именно в Осташковском районе Тверской области река зарождается из ключей. На этом месте стоит небольшая часовня, существовавшая ещё в XIX веке. Также можно посмотреть на водопад в деревне Паника Торжокского района и побывать в заказнике «Старосельский мох», состоящем из болот. Известно, что его площадь составляет более 600 гектаров.