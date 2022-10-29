Чем туриста заинтересует Тверская область?

Издание «Туристас» рассказало о том, чем туристов привлекает Тверская область. Известно, что именно здесь, на реке Съежа у деревни Островно, знаменитый русский художник XIX века Исаак Левитан написал свою картину «Золотая осень».
Туристам обязательно следует побывать на одном из самых крупных водоёмов страны — озере Селигер, часть которого расположена на территории Тверской области. Оно имеет около 160 островков. Не стоит забывать и об озере Бологом. Оно находится рядом с одноимённым городом. В центре Бологого расположен остров с бьющим из земли сероводородным источником.
Стоит вспоминить об озере Великом и истоке Волги. Именно в Осташковском районе Тверской области река зарождается из ключей. На этом месте стоит небольшая часовня, существовавшая ещё в XIX веке. Также можно посмотреть на водопад в деревне Паника Торжокского района и побывать в заказнике «Старосельский мох», состоящем из болот. Известно, что его площадь составляет более 600 гектаров.
Национальный парк «Завидово» основали в 1972 году. По мнению ЮНЕСКО, территория, площадь которой составляет 125 тысяч гектаров, является самой чистой на планете. Парк охватывает 86 населённых пунктов. Здесь проживают более 20 тысяч человек. На территории Тверской области также находится Конаковский бор.