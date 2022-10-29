На курорте "Ведучи" в Чечне возобновилась работа канатной дороги

Канатная дорога на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике открылась в субботу после регламентных работ, стартовавших в начале октября. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".
"Канатная дорога на "Ведучи" снова открыта после регламентного обслуживания. Приезжайте в выходные или каникулы на наш курорт", - говорится в сообщении.
Регламентные работы на канатке велись с 3 октября и завершились накануне.
Курорт "Ведучи" был открыт в январе 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников.
На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1,5 тыс. м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.