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7 минут назад

На курорте "Ведучи" в Чечне возобновилась работа канатной дороги

ТАСС

Канатная дорога на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике открылась в субботу после регламентных работ, стартовавших в начале октября. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

На курорте "Ведучи" в Чечне возобновилась работа канатной дороги
Фото: Veduchi-resort.ru/Veduchi-resort.ru/

"Канатная дорога на "Ведучи" снова открыта после регламентного обслуживания. Приезжайте в выходные или каникулы на наш курорт", - говорится в сообщении.

Регламентные работы на канатке велись с 3 октября и завершились накануне.

Курорт "Ведучи" был открыт в январе 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников.

На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1,5 тыс. м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.

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