Поезд "Лыжная стрела" будет курсировать из Ростова-на-Дону в Сочи

Из Ростова-на-Дону на сочинский курорт "Роза Хутор" в декабре и январе будет курсировать поезд №018 "Лыжная стрела". Он проследует с остановками на популярных у туристов станциях, в том числе в Сочи и Адлере.
Как сообщили в пресс-службе "РЖД", провоз сноубордов, лыж, лыжных палок и хоккейных клюшек будет бесплатным.
Также сообщается, что с наступлением горнолыжного сезона в Краснодарском крае увеличат количество "Ласточек", которые курсируют до станции "Роза Хутор".
Ранее INC-News писал, что 31 декабря и 1 января центр Сочи и горнолыжный курорт "Роза Хутор" свяжет круговой туристический поезд "Новогодняя ночь".