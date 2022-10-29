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23 минуты назад

Поезд "Лыжная стрела" будет курсировать в декабре и январе из Ростова-на-Дону в Сочи

Inc-News

Из Ростова-на-Дону на сочинский курорт "Роза Хутор" в декабре и январе будет курсировать поезд №018 "Лыжная стрела". Он проследует с остановками на популярных у туристов станциях, в том числе в Сочи и Адлере.

Поезд "Лыжная стрела" будет курсировать из Ростова-на-Дону в Сочи
Фото: Inc-newsInc-news

Как сообщили в пресс-службе "РЖД", провоз сноубордов, лыж, лыжных палок и хоккейных клюшек будет бесплатным.

Также сообщается, что с наступлением горнолыжного сезона в Краснодарском крае увеличат количество "Ласточек", которые курсируют до станции "Роза Хутор".

Ранее INC-News писал, что 31 декабря и 1 января центр Сочи и горнолыжный курорт "Роза Хутор" свяжет круговой туристический поезд "Новогодняя ночь".

Отдых в России,РЖД,
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