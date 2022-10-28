Топ-5 лучших мест для отдыха старшего поколения

28 октября отмечается День дедушек и бабушек, и в честь этого сервис «Яндекс Путешествия» подготовил подборку мест для отдыха людей почтенного возраста. Можно поехать отдыхать вместе всей семьей, а можно организовать бабушкам и дедушкам отдельную поездку, которая точно станет для них приятным сюрпризом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Кисловодск

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Пожалуй, Кисловодск общепризнанно является одним из лучших мест для оздоровительного отдыха в России. Мягкий климат здесь обеспечен природным ландшафтом: курортный город со всех сторон окружают горы. Будучи частью Кавказских Минеральных Вод, Кисловодск богат нарзаном, то есть углекислой минеральной водой, использующейся при лечении. Благодаря этому в городе функционирует около 40 санаториев, где лечат заболевания сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.

Даже воздух в Кисловодске целебный, им можно насладиться в крупнейшем городском парке Европы — Кисловодском национальном парке. Совсем рядом находится пятизвездочный отель-санаторий «Плаза» с широким спектром лечебных услуг — от электротерапии до грязелечебниц.

Сиде

Жаркий средиземноморский климат, теплое море и античные руины — все это про турецкий город Сиде, где можно приятно провести отпуск. Средняя температура здесь не опускается ниже плюс 10 градусов, а море теплое с мая до конца ноября. Главные достопримечательности Сиде связаны с эллинистическим и римским периодом истории города, где до сих пор сохранились римский театр, агора, колонны храма Аполлона, а за пределами городских стен находятся многочисленные некрополи.

Полежать на мягком песке Средиземного моря можно на пляже у пятизвездочного отеля Sural Saray. У отеля есть свой песчаный пляж с удобным заходом в море, что важно для старшего поколения. Особенность отеля в том, что здесь нет детей и шумных вечеринок, поэтому такой вариант подойдет для тихого и спокойного отдыха.

Геленджик

Один из самых популярных курортных городов России. Еще в советское время он приобрел статус престижного места для отдыха. Секрет прост: живописные пейзажи и теплые бризы способны покорить любого. Вечерние прогулки по Набережной улице или утренние по Лермонтовскому бульвару, скульптуры «Белая невеста» и «Алые паруса», многочисленные кафе и рестораны точно оставят отличное впечатление.

Трехзвездочный отель «Белый дом» на первой береговой линии подойдет для большого семейного отдыха, сюда можно приехать даже с любимыми домашними питомцами.

Находясь в Краснодарском крае, предаться еще большей ностальгии можно в туристическом поезде «Сочи» с интерьером 70–80-х годов.

Всего в четырех часах езды от Геленджика находится Сочи, откуда можно прокатиться на поезде в Гагру через Туапсе. Железнодорожное путешествие займет около шести часов, но впечатления того стоят. В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны, подвижной состав оборудован кондиционерами, розетками и многим другим. Также есть вагон-ресторан с блюдами абхазской и русской кухни.

Шерегеш

Жемчужина Кузбасса привлекает туристов высококлассными горнолыжными трассами. Поселок имеет серьезное «рудниковое» прошлое, но сейчас известен именно благодаря своим живописным снежным вершинам. Продолжительная зима позволяет посещающим Шерегеш большим семьям наслаждаться всеми прелестями горнолыжного спорта. Сезон здесь продолжается с ноября по май, хотя первый снег можно заметить уже в сентябре. Все благодаря нескольким горным хребтам, образующим «кольцо» вокруг поселка. Есть немало местных достопримечательностей: перевернутый дом, где все вверх тормашками; удивительная Азасская пещера с ледяными сталагмитами и сталактитами; экомузей «Тазгол» под открытым небом и многое другое.

После того как хорошо покатались на лыжах, часто хочется отогреться. На этот случай в четырехзвездочном отеле «Снежный» для постояльцев функционируют хаммам и сауна, также можно попить горячий травяной чай с медом или вареньем. А затем снова отправиться на горнолыжную трассу, ближайшая станция канатных дорог находится буквально в пяти минутах.

Суздаль

Город с более чем тысячелетней историей ныне носит статус заповедника и привлекает гостей благодаря атмосфере старины. Многочисленные белокаменные церкви и монастыри находят отклик у ценителей культуры. Континентальный климат позволяет проводить здесь разнообразные мероприятия: День огурца в июле или фестиваль «Гусиные бои» в феврале. Каждый найдет себе традиционное развлечение по вкусу — и молодые, и туристы постарше.

Популярность Суздаля помогает активно развиваться туристической инфраструктуре города, поэтому в городе много отелей и гостиниц, поддерживающих древнерусский стиль. Трехзвездочная экогостиница «Суздаль Inn» также подойдет для отдыха в духе прошлого, но с современным комфортом. Она находится в самом сердце города и прекрасно дополняет окружающую красоту.