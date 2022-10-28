Как провести Новый год на Кавказе

Не испортить праздничную ночь, хорошо отдохнуть и сэкономить — все это возможно благодаря раннему бронированию. Опросили туроператоров и собрали самые важные советы, как спланировать новогодний отпуск на Северном Кавказе.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Среди снегов и на лыжах

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Катание по белоснежным склонам — главная ассоциация с зимним отдыхом на Кавказе. Горнолыжных курортов на Главном Кавказском хребте несколько: ветераны «Эльбрус», «Домбай» и «Цей» и суперсовременные «Архыз» и «Ведучи». Можно построить целый маршрут или остановиться на одном из мест.

Молодому всесезонному курорту «Архыз» в Карачаево-Черкессии нет и десяти лет. Прежде чем встать на лыжи, придется несколько часов посидеть. Сначала в самолете до аэропорта Минеральные Воды, затем три часа в машине до Архыза. Предновогодний билет в одну сторону будет стоить около 7 тысяч рублей, плюс такси около 4 тысяч. С автовокзала Минеральных Вод отправляется автобус, цена — 750 рублей.

Новогодняя ночь в пятизвездочном Arkhyz Royal Resort & Spa обойдется в 46 тысяч рублей. На курорте есть и более экономичные варианты — от 4 до 10 тысяч рублей в сутки.

«Архыз» — это 27 километров трасс разной сложности, есть система искусственного оснежения. Экстремалы оценят ночное катание. Новичков на лыжи ставят инструкторы, снаряжение можно взять в пункте проката.

На курорте 8 канатных дорог. До конца октября билеты продаются со скидкой 15%. Взрослый ски-пасс на пять дней обойдется в 9 650 рублей, детский — в 6 300 рублей. Кстати, на верхней станции канатки «Спутник» работает бассейн под открытым небом. В разгар зимы можно купаться в теплой воде с видом на горный хребет и пить горячий травяной чай.

«Архыз» щедр не только на снег, но и на достопримечательности. Вблизи курорта находятся старейшие в России православные храмы, наскальный лик Иисуса Христа, самая большая в стране обсерватория.

Любителей экстремальных высот ждет курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии — спуститься по склону можно почти с четырехтысячной высоты. От «Архыза» до «Эльбруса» можно добраться только на такси. В новогодние дни услуга будет стоить не меньше 10 тысяч рублей. Напрямую из Москвы можно долететь до Минвод или до Нальчика, далее на такси минимум за 3 тысяч рублей или на автобусе за 500 рублей.

Номера сдаются, например, в селе Терскол. Новогодняя ночь в хостеле обойдется горнолыжникам в 2 тысячи рублей, двухместный номер в гостевом доме — в 8 9 тысяч рублей.

Крутые склоны Приэльбрусья больше подойдут для опытных райдеров, новичкам здесь будет страшно. Зато раздолье для экстремалов: есть фрирайд.

На досуге можно посетить Альпинистско-охотничий музей имени Высоцкого. В здании из застывшей вулканической лавы хранятся фото, письма, афиши и пластинки барда, снимавшегося в этих местах в фильме «Вертикаль».

Приэльбрусье отлично подходит для эффектных фото и видео. Нужно лишь купить билет и подняться на верхнюю станцию канатной дороги Гарабаши, она находится на высоте 3 847 метров и занесена в Книгу рекордов России. С панорамной площадки открывается вид на четыре пятитысячника, а в самом высокогорном кафе страны можно выпить горячий чай или понаблюдать за живущими здесь лисицами.

На водах

Встречу Нового года с пользой для здоровья придется планировать основательнее — на Кавказских минеральных водах очень много мест притяжения. Добраться из Москвы можно несколькими способами. Например, 20-часовая поездка в автобусе обойдется в 3,5 тысячи рублей, плацкарт до Кисловодска — около 5 тысяч рублей. Двухэтажный фирменный поезд домчит быстрее и с комфортом, но минимум за 7 тысяч рублей. Столько же будет стоить и авиабилет до Минвод.

За новогоднюю ночь в отелях Кисловодска или Пятигорска придется выложить от 3 тысяч рублей. В Ессентуках цены аналогичные, но можно найти и дешевле. Например, двухместный полулюкс в отеле Orange обойдется в 2 тысячи рублей. Эконом в кисловодском пансионате «Скала 1903» стоит 3,3 тысячи рублей.

Пятигорск порадует любителей литературы: в городе многое связано с именем Михаила Лермонтова. Здесь он провел последние дни своей жизни — сохранился дом с оригинальной мебелью, грот Лермонтова, откуда он любил наблюдать за «водяным обществом», описанный в «Герое нашего времени» Елизаветинский источник, грот Дианы, где поэт провел свой последний бал, можно увидеть и место дуэли.

В Пятигорске два десятка крупных санаториев. У каждого своя специализация, также есть грязелечебницы и нарзанные ванны. Кстати, за водные процедуры не обязательно платить. Возле знаменитого Провала с памятником Остапу Бендеру расположены Бесстыжие ванны. Температура в бассейнах с сероводородной водой около 40 градусов. Помимо пользы у источников есть и противопоказания, обязательно ознакомьтесь с ними.

Следующая точка на Кавминводах — Ессентуки. Такси от Пятигорска обойдется в 400 рублей, автобус — около 50 рублей.

В Ессентуках не упустите шанс попробовать минералку прямо из источника — в городе-курорте крупнейшая в Европе питьевая галерея. Местные называют ее «пятитысячник»: помещение может одновременно вместить до пяти тысяч гостей. Вход свободный.

Ессентуки в шутку также называют «Рио-де-Кавказ» — из-за статуи Иисуса Христа, напоминающей знаменитую бразильскую. Рядом несколько часовен и Петропавловский храм. Физическую активность на длинных выходных можно поддержать в Институте механотерапии с уникальной коллекцией дореволюционных тренажеров. Здесь режиссер Меньшиков снимал эпизод фильма «Любовь и голуби».

Кисловодск знаменит не только лечебными водами и Нарзанной галереей, где можно бесплатно выпить несколько видов минералки, но и крупнейшим в Европе городским парком. С верхней станции кисловодской канатки открываются красивые виды на курорт, а в ясную погоду — и на Эльбрус.

Греясь на юге

Новый год в Дагестане по религиозным соображениям не все отмечают с размахом, но туристу скучно не будет. Лучшее место для поездки в Новый год — Дербент, самый южный город России. Путь до него лежит через Каспийск, в аэропорт которого из многих уголков России летает с десяток авиакомпаний. Перед праздником спрос большой: на длинные выходные домой поедут и сами дагестанцы. Пока перелет в одну сторону стоит от 4 тысяч рублей, ближе к Новому году цены взлетят в два раза.

Между аэропортом и Дербентом — 110 километров, которые лучше преодолеть на такси. На общественном транспорте придется делать несколько пересадок. Такси можно заказать в аэропорту или через фирмы-агрегаторы. Стоимость поездки около 2 тысяч рублей. По пути из аэропорта загляните в село Маджалис. Там расположен уникальный Музей кайтагской вышивки, древнего восточного искусства.

Главная достопримечательность Дербента — крепость Нарын-Кала. Стоимость посещения музея — 200 рублей, советуем потратиться и на экскурсовода. Гиды расскажут о всех секретах цитадели. От крепости можно по лестнице спуститься в старый город и часами бродить по улочкам, чем-то напоминающим арабские, и посетить главную мечеть.

Средняя температура воды в Каспийском море зимой около 10 градусов. Не парное молоко, искупаться в такой воде захотят разве что «моржи». Зато зимний Каспий — отдельный пункт новогоднего путешествия. На берегу можно увидеть «каспийского монстра». Огромный экраноплан «Лунь» — корабль с крыльями, взлетавший с воды и развивший скорость до 500 км/ч.

Хотя в море не искупаться, водные процедуры принять можно. В Дербенте работают Ханские бани. В хамаме XVII века есть холодное и горячее отделения, массажная комната и соляная пещера. Отдыхающим подадут чай в восточных стаканах — армудах. Аренда хамама на час — 2,5 тысячи рублей.

Снять хороший номер в Дербенте можно до 10 тысяч рублей. Двухместный полулюкс в отеле «Метрополь» обойдется в 9 тысяч рублей, стандарт в бутик-отеле «Дербент» — в 8 тысяч. Можно немного сэкономить, сняв номер за 3 4 тысячи рублей.

В городском антураже

Застолье на Северном Кавказе — способ разнообразить праздничное меню. В Ингушетии можно отведать чапильгаш — лепешки с творогом, картошкой и сыром, в Чечне — хинглш — лепешки со сладкой тыквенной начинкой. В Северной Осетии Новый год встречают с осетинскими пирогами, шашлыками и местным пивом. Если без крепкого алкоголя обойтись не удастся, предложат лучшее «лекарство» от похмелья — наваристый мясной суп лывжа.

Столица же региона прекрасна в любое время года. Начать стоит с проспекта Мира, где в первозданном виде сохранились дореволюционные особняки. С пешеходной улицы можно свернуть к набережной реки Терек и Суннитской мечети. Во Владикавказе стоит посетить и старейший на Северном Кавказе театр — Русский академический — или послушать концерт в филиале Мариинки.

Ингушский Магас понравится любителям прогулок по аллеям и технологий: остановки c WiFi и подогревом. Самая интересная достопримечательность столицы региона — стометровая Башня согласия. Со смотровой площадки открывается панорама на окрестности Магаса. Стоимость посещения 300 рублей.

Продолжить кавказское турне можно в Грозном. Такси из Магаса обойдtтся примерно в 2 тысячи рублей, автобус — около 400 рублей. В Грозном стоит посетить мечеть «Сердце Чечни», но помните о дресс-коде. Лучший вид на столицу открывается со смотровой «Лестница в небеса».