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2 часа назад

Где посмотреть на пустыни в России: видео

Мира Маркина

Пустыни — территории, которые точно не ассоциируются с Россией. Глядя на подобные ландшафты, можно подумать, что это где-то на Ближнем Востоке или в других частях нашей планеты. Однако в нашей стране тоже можно посмотреть на песчаные дюны.

Одно из таких мест расположено в Республике Калмыкия. Помимо пустынь, в регионе есть соленые озера. Как рассказала блогер @marieontheway в своем TikTok-аккаунте, посмотреть самые красивые места Калмыкии можно успеть за выходные.

Смотрите видео, чтобы узнать об этих местах подробнее.

Почему Европе предсказывают скорое превращение в пустыню

Ранее мы показывали ролик о том, зачем туристы со всего мира едут в Ванадзор.

Отдых в России,Видео,
2 часа назад

Где посмотреть на пустыни в России: видео

Мира Маркина

Пустыни — территории, которые точно не ассоциируются с Россией. Глядя на подобные ландшафты, можно подумать, что это где-то на Ближнем Востоке или в других частях нашей планеты. Однако в нашей стране тоже можно посмотреть на песчаные дюны.

Одно из таких мест расположено в Республике Калмыкия. Помимо пустынь, в регионе есть соленые озера. Как рассказала блогер @marieontheway в своем TikTok-аккаунте, посмотреть самые красивые места Калмыкии можно успеть за выходные.

Смотрите видео, чтобы узнать об этих местах подробнее.

Почему Европе предсказывают скорое превращение в пустыню

Ранее мы показывали ролик о том, зачем туристы со всего мира едут в Ванадзор.

Отдых в России,Видео,
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