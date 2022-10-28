Где посмотреть на пустыни в России: видео

Пустыни — территории, которые точно не ассоциируются с Россией. Глядя на подобные ландшафты, можно подумать, что это где-то на Ближнем Востоке или в других частях нашей планеты. Однако в нашей стране тоже можно посмотреть на песчаные дюны.

Одно из таких мест расположено в Республике Калмыкия. Помимо пустынь, в регионе есть соленые озера. Как рассказала блогер @marieontheway в своем TikTok-аккаунте, посмотреть самые красивые места Калмыкии можно успеть за выходные.

Смотрите видео, чтобы узнать об этих местах подробнее.