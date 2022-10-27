Топ-5 пугающих направлений для туристов

Поселок Веселовка в Темрюкском районе занял пятое место в рейтинге направлений, куда боятся приезжать туристы. Всего в рейтинг вошло 100 городов и населенных пунктов.
«Поселок Веселовка занял пятое место в рейтинге неблагоприятных направлений для туристов», – следует из рейтинга.
Также среди южных городов в рейтинг попал поселок Мускатный в Ростовской области. Он опередил поселок Веселовка и занял четвертое место.
Первое место в рейтинге занял город Пудож на реке Водла в Карелии. Рейтинг составлялся по отзывам туристов.
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