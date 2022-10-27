Туристы: для комфортного отдыха Анапе не хватает туалетов

Сегодня пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщила, что он поручил министерствам создать рабочую группу по проекту строительства курортной зоны «Новая Анапа». Отмечается, что работу ведут по указанию Владимира Путина.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Предполагается, что если проект удастся реализовать, регион получит дополнительные 15 тыс. номеров, которых, по словам многих представителей отрасли, так не хватает. По прогнозам, курортную зону «Новая Анапа» смогут посетить еще 3 млн туристов в дополнение к тем 14 млн, которые, по подсчётам чиновников, уже отдыхают в Краснодарском крае.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказали, чего, на их взгляд, не хватает Анапе и что бы они хотели видеть на курорте. Многие сошлись во мнении, что недостаток качественного номерного фонда, действительно, играет злую шутку с регионом. Однако этот минус вытекает из другого – отсутствия удобной транспортной инфраструктуры.

В то же время одна из активных участниц чата отмечает, что, несмотря на критику, за последние годы курорт преобразился и в городе появились достойные объекты размещения, хоть и не так много, как хотелось бы. «Не хватает качественных объектов именно в районе Сукко. Можно было бы ещё санаторий построить. Так как при уникальных климатических лечебных факторах курорта по этому направлению выбор очень скудный», – написала Ольга. Подписчики обратили внимание и на отсутствие общественных туалетов, что создает дополнительные трудности для туристов.

Еще острой проблемой курорта туристы называют водоросли: «Не хватает, к сожалению, моря. Мы едем на МОРЕ, а там, извините, помойка. И хоть какие там будут суперские отели, воды там чистой никогда не будет». Отметим, что некоторые отели стараются очищать прилегающие территории, но не всегда это удается сделать оперативно.