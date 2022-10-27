Туристы: для комфортного отдыха Анапе не хватает туалетов

Сегодня пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщила, что он поручил министерствам создать рабочую группу по проекту строительства курортной зоны «Новая Анапа». Отмечается, что работу ведут по указанию Владимира Путина.
Предполагается, что если проект удастся реализовать, регион получит дополнительные 15 тыс. номеров, которых, по словам многих представителей отрасли, так не хватает. По прогнозам, курортную зону «Новая Анапа» смогут посетить еще 3 млн туристов в дополнение к тем 14 млн, которые, по подсчётам чиновников, уже отдыхают в Краснодарском крае.
Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказали, чего, на их взгляд, не хватает Анапе и что бы они хотели видеть на курорте. Многие сошлись во мнении, что недостаток качественного номерного фонда, действительно, играет злую шутку с регионом. Однако этот минус вытекает из другого – отсутствия удобной транспортной инфраструктуры.
В то же время одна из активных участниц чата отмечает, что, несмотря на критику, за последние годы курорт преобразился и в городе появились достойные объекты размещения, хоть и не так много, как хотелось бы. «Не хватает качественных объектов именно в районе Сукко. Можно было бы ещё санаторий построить. Так как при уникальных климатических лечебных факторах курорта по этому направлению выбор очень скудный», – написала Ольга. Подписчики обратили внимание и на отсутствие общественных туалетов, что создает дополнительные трудности для туристов.
Еще острой проблемой курорта туристы называют водоросли: «Не хватает, к сожалению, моря. Мы едем на МОРЕ, а там, извините, помойка. И хоть какие там будут суперские отели, воды там чистой никогда не будет». Отметим, что некоторые отели стараются очищать прилегающие территории, но не всегда это удается сделать оперативно.
«Из курорта можно было бы сделать конфетку но ... При уникальном климате никто ее так и не сделал», – подвела итог одна из читательниц.