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2 часа назад

«В Чечне есть свои правила. Девушка-турист шла в незастегнутой рубашке – ей вежливо сказали, что здесь так не принято». Хавбек «Ахмата» Олейников о Грозном

Sports.ru

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал о жизни в Чечне.

«Девушка-турист шла в незастегнутой рубашке – ей сказали, что здесь так не принято»
Фото: Sports.ruSports.ru

«В Грозном нет привычных развлечений, но Грозный – хороший город, а главное – спокойный и безопасный.

Когда приезжал, думал, будут проблемы с ресторанами, а все заведения будут только с национальной кухней. Но все оказалось совсем иначе. В Грозном есть куда сходить, отдохнуть после игры или вкусно покушать в выходной.

В Чечне летом нельзя ходить в шортах, даже когда на улице плюс сорок. Понятно, не очень комфортно, но это особенность культуры, которую нужно уважать. На шортах в городе не попадался, потому что хожу в них только в отеле. На улицу всегда выхожу в брюках.

Был случай, когда на улице шли туристы, девушка с парнем. У девушки был топ и оверсайз рубашка, которая не была застегнута на пуговицы. К ней подошли и вежливо сказали, что здесь так ходить не принято. Просто попросили застегнуть рубашку.

Больше таких ситуаций даже не встречал. В Чечне есть свои правила, но мне комфортно», – сказал Олейников.

Отдых в России,Иван Олейников,
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