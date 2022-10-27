Куда чаще всего летают приморцы

Стало известно, куда чаще всего предпочитают летать жители Приморского края.
Среди дальневосточных направлений самыми популярными стали Камчатка и Сахалин. Также среди внутренних рейсов популярностью пользуются такие направления, как Москва, Краснодар, Казань, Уфа, Новосибирск.
На сегодняшний день Международный аэропорт Владивосток принимает только внутренние рейсы, специалисты надеются, что уже в скором будущем ситуация изменится.
«У нас 2019 год был знаковым в связи с ростом пассажиропотока на международных линиях, он сравнялся с количеством пассажиров на внутренних линиях, достигнув 49 %. Сейчас у нас практически нет международного пассажиропотока, но мы надеемся, что потихонечку он начнет восстанавливаться», – отметил технический директор АО «Терминал Владивосток» Алексей Чесноков.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, чем кормят пассажиров бизнес-класса в зоне ожидания.