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19 минут назад

Куда чаще всего летают приморцы

РИА "ФедералПресс"

Стало известно, куда чаще всего предпочитают летать жители Приморского края.

Куда чаще всего летают приморцы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Среди дальневосточных направлений самыми популярными стали Камчатка и Сахалин. Также среди внутренних рейсов популярностью пользуются такие направления, как Москва, Краснодар, Казань, Уфа, Новосибирск.

На сегодняшний день Международный аэропорт Владивосток принимает только внутренние рейсы, специалисты надеются, что уже в скором будущем ситуация изменится.

«У нас 2019 год был знаковым в связи с ростом пассажиропотока на международных линиях, он сравнялся с количеством пассажиров на внутренних линиях, достигнув 49 %. Сейчас у нас практически нет международного пассажиропотока, но мы надеемся, что потихонечку он начнет восстанавливаться», – отметил технический директор АО «Терминал Владивосток» Алексей Чесноков.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, чем кормят пассажиров бизнес-класса в зоне ожидания.

Отдых в России,Алексей Чесноков,
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