Куда чаще всего летают приморцы

«У нас 2019 год был знаковым в связи с ростом пассажиропотока на международных линиях, он сравнялся с количеством пассажиров на внутренних линиях, достигнув 49 %. Сейчас у нас практически нет международного пассажиропотока, но мы надеемся, что потихонечку он начнет восстанавливаться», – отметил технический директор АО «Терминал Владивосток» Алексей Чесноков.