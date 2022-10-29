Бункер и заброшенные штольни: что посмотреть в Жигулевских горах

Жигулевские горы – далеко не конечная точка туристического маршрута по Самарской области. В их окрестностях также есть несколько интересных мест. “Рамблер” расскажет, куда можно отправиться, если вы оказались в Жигулевских горах.

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Увидеть “Жигулевское море”

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Горная цепь начинается на месте Молодецкого кургана. Он относится к территории нацпарка “Самарская Лука”. Территория эта охраняется, поэтому прежде чем ехать к кургану, нужно приобрести допуск на КПП. Там же можно взять экскурсию у опытного гида.

На вершину кургана можно взобраться пологим маршрутом (четыре километра) или более крутым и коротким (да километра). Ни в том, ни в другом случае особая физподготовка не требуется. А вот внимательность пригодится. Ведь в этих местах можно встретить около двух сотен видов растений, некоторые из них редкие и исчезающие виды.

На Молодецком кургане перед вами откроется панорамный вид на Куйбышевское водохранилище искусственного происхождения. Жигулевское море считается третьим в мире по площади среди подобных.

Запечатлеть панораму Жигулевских гор и Волги

Чтобы своими глазами увидеть эти фантастические виды, отправляйтесь на гору Стрельную. Она территориально находится в часе езды от кургана, а именно в Жигулевском заповеднике. Подняться на Стрельную можно по специальной дороге на личном автомобиле или с гидом. Пеших и велотуристов тут не жалуют. Затем – пешком по металлической лестнице, ее еще называют экотропой, но только вместе с гидом.

Обратите внимание, что зимой в период снегопада экскурсии не проводятся.

Побывать в доме-музее Репина и штольнях

Спустившись со Стрельной, отправляйтесь к подножью гор Поповой и Монастырской. Это полчаса езды. Если хотите подняться на них – потребуется путевка, ее можно приобрести в Ширяеве. Там же находятся музей живописца Ильи Репина, поэта Александра Ширяевца и местного купца Ивана Вдовина.

От пищи духовной предлагаем вернуться к приключениям. Ведь недалеко от Поповой горы находятся штольни. Всего сто лет назад в этих рукотворных пещерах добывали известняк. Но забираться внутрь штолен не стоит. В них легко потеряться, а выбраться без связи – почти нереально. Зимой и весной вовсе можно угодить под камнепад.

Забраться на каменного Верблюда

На территории “Самарской Луки”, примерно в часе ходьбы от Ширяева, стоит гора Верблюд. Ее мы и предлагаем покорить в заключительной части путешествия. Но прежде – приобретите путевку в информационном центре в Ширяеве. Иначе доступ получить не удастся.

С вершины Верблюда открывается панорама на Волгу. А дорога к “горбу” горы и обратно наверняка запомнится всплеском адреналина. Ведь она не оборудована и крута.

Посмотреть на место, где рождаются легенды

На левом берегу Волги находится финальная точка этого маршрута. К подножию Сокольих гор удобнее всего добираться из Самары. На машине – не более часа.

Вершина Сокольих гор (Тип-Тяв) вместе с Серной горой образует так называемые Жигулевские ворота. Здесь Волга максимально сужается. И по легенде, ее здесь вообще не было до тех пор, пока богатыри Жигуль и Сокол не поспорили: кто же из них больше любит эту реку. Они преградили Волге-матушке путь, чтобы та разрешила их спор. Но непокорная река прорвала “плотину”. А богатыри превратились в каменных истуканов, коими сейчас называют Жигулевские горы.

Еще одно любопытное место находится внутри Сокольих гор. Это так называемый естественный “холодильник”, куда свозили провизию со всей страны на случай войны. Там же хранили и боеприпасы. Раньше сюда водили экскурсии, но сейчас холодильник находится в аварийном состоянии.