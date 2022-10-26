4 красивых места в Подмосковье, куда лучше ехать осенью

Собрали локации, которые вдохновят на прогулки и поездки.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Воспетая русскими классиками «унылая пора» очень идёт Центральной России – настолько, что даже небольшие путешествия на выходные окрашиваются в уютные осенние цвета и обещают яркие впечатления и эмоции. Покидая пределы МКАД в основном на самолёте, рискуешь забыть, что удивительное – рядом: в Подмосковье и ближайших областях, прекрасных в своём разнообразии.

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Переделкино

Формально – часть Москвы, но по существу – истинно подмосковный посёлок, «городок писателей» Переделкино появился на картах в середине 1930-х. Но всесоюзную славу обрёл к 1960-м – в период оттепели, прогремевшей далеко за пределами посёлка именами Окуджавы, Евтушенко и Вознесенского, Ахмадулиной, Аксёнова и многих других талантливых и свободных «шестидесятников».

Спустя более полувека в Переделкино вдохнули новую жизнь: отреставрировали Дом творчества, открыли мастерские художников и писателей, запустили экскурсии и создали туристическую инфраструктуру – гостиницу и пару интересных гастрономических пространств.

Сегодня провести выходные в «городке писателей» могут не только писатели. Но такое разнообразие только подпитывает творческую атмосферу, распылённую в свежем хвойном воздухе.

Никола-Ленивец

Основанный чуть более 10 лет, сегодня Никола-Ленивец – это крупнейший в Европе арт-парк под открытым небом. Летом здесь проводят «российский Burning Man» – фестиваль «Архстояние», ранней весной сжигают чучело Масленицы.

А осенью и зимой приглашают гулять вдоль реки, дышать деревенским воздухом без гари и смога и взаимодействовать с арт-объектами: от первого и символичного «Маяка» у излучины Угры до постоянно сменяющих друг друга инсталляций, выставок и фантазий на тему архитектуры, скульптуры и живописи.

Осень придаёт этим местам особое очарование: добавляет утренних туманов и низкого неба, словно оттеняющих рукотворные объекты парка.

Новый Иерусалим

Это сегодня в Иерусалим можно долететь за четыре часа – в XVII веке паломничество на Святую Землю заняло бы четыре года. Стремясь «перенести» сердце православного мира чуть ближе к Москве, патриарх Никон начинает строить в 100 км к западу от столицы подмосковную Палестину – Воскресенский Новоиерусалимский монастырь.

Обитель возводилась по подобию храма Гроба Господня на Святой Земле, воспроизводя узнаваемые образы христианских святынь. Стоит она на искусственном холме – Сионе, над рекой Истрой, в то время переименованной в Иордан, посреди Гефсиманского сада (сейчас – парка), и окрестности монастыря напоминают оживший пейзаж христианской Палестины. Лучшее место, чтобы отвлечься от суеты и перезагрузиться.

Лесной терем Асташово

Несмотря на то что Асташово – это уже Костромская губерния, не включить эту локацию в осеннюю подборку я не мог: слишком неординарным и вдохновляющим показался мне терем, затерявшийся в глуши Чухломских лесов.

Отправляясь в Асташово, я много читал о прошлом Терема, но ещё больше – о его удивительном настоящем. Построенный на стыке XIX-XX веков, в советское время он «приютил» сельсовет, а после оказался никому не нужным и медленно разрушался. До тех пор, пока его не обнаружили неравнодушные энтузиасты и на чистом же энтузиазме не запустили процесс исторического восстановления памятника.

Сегодня, спустя 10 лет, терем в Асташово приглашает гулять по палой листве, сплавляться на плоту по лесному озеру, греться на кафельной печи или под старинным абажуром, а ближе к ночи выйти на поляну перед домом, загадать желание на падающую звезду и неслышно пойти досматривать очаровательно-провинциальные сны.