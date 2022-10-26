На склоне Тарки-тау у Махачкалы благоустроят смотровую площадку

«Ежегодно турпоток в республике растет. В связи с этим нашим гостям интересны новые локации, а с Тарки открывается прекрасный вид на Махачкалу. Поэтому планируем выйти с инициативой благоустройства смотровой площадки в поселке Тарки в рамках федеральных и республиканских программ», — сообщил глава Советского района Арсен Айдиев в ходе прямого эфира, организованного ЦУР (центр управления регионом) Дагестана.

По его оценке, муниципалитет имеет большой потенциал для развития туризма. «Исторический центр Махачкалы территориально относится к Советскому району, и это дает существенный потенциал для развития туризма», — цитирует его ТАСС.

Махачкала расположена между Каспийским морем и горой Тарки-Тау. Укрепление Петровское, названное в память о пребывании в этих местах Петра I, было заложено в 1844 году. 24 октября 1857 года укрепление было преобразовано в город Петровск, эта дата считается днем рождения Махачкалы. Современное название Махачкала получила в 1921 году в память об одном из организаторов борьбы за советскую власть в Дагестане Махаче Дахадаеве. Город административно разделен на три района: Ленинский, Советский и Кировский.