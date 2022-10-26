Гастрономический туризм планируют развивать в Нижегородской области профильное министерство совместно с Национальной ресторанной премией Wheretoeat. Соглашение об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, подписали заместитель губернатора Олег Беркович и генеральный продюсер премии Ирина Тиусонина.

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Чиновник пояснил, что двустороннее сотрудничество будет направлено на поддержку представителей ресторанного бизнеса в регионе, а также на формирование образа Нижнего Новгорода как одного из гастрономических центров России.

По словам Берковича, профильные мероприятия такого масштаба, как Wheretoeat, позволят нижегородским рестораторам повысить свой уровень сервиса, раскрыть потенциал.

"Кроме того, подобные события повышают статус и престиж профессии. Сегодня, в условиях повышенного спроса, сфере гостеприимства необходимы новые кадры", — подчеркнул Беркович.

Ирина Тиусонина, в свою очередь, заявила, что Нижегородская область — динамично развивающийся, яркий и, вместе с тем, самобытный регион России.

"Нижний Новгород уже доказал свое право именоваться одной из гастрономических столиц страны, и мы всячески разделяем стремление правительства Нижегородской области развивать ресторанную индустрию региона в целом", — сказала Тиусонина.

Она также добавила, что Богатая история столицы Приволжья, ее культура и традиции вместе с развитой гастрономической составляющей дадут городу дополнительный толчок к развитию и привлекут в город на слиянии Оки и Волги еще большее количество гостей.