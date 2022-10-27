Отпуск на авто: куда поехать с семьей на выходные по России

Порой для незабываемых выходных достаточно всего нескольких составляющих: автомобиль, насыщенный маршрут и любимые люди рядом. Чтобы отправиться в путешествие, совсем необязательно улетать за тридевять земель – множество живописных мест находится недалеко от дома.

Фото: Unsplash Unsplash

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Владимир

Время в пути: 2 часа 50 минут

Владимир неспроста считается одним из лучших городов Золотого кольца. Он восхищает своей средневековой белокаменной архитектурой (к слову, многие постройки являются объектами всемирного наследия), фресками из древних времен и, в целом, атмосферой. Во Владимире легко почувствовать себя героем древнерусской сказки, особенно когда зима вот-вот ступит на порог.

Ярославль

Unsplash

Время в пути: 4 часа 20 минут

Как еще одна жемчужина Золотого кольца, Ярославль также знаменит своими храмами. Особенно удивляют Спасо-Преображенский монастырь и Церковь Ильи Пророка. После осмотра церквей непременно посетите Волжскую набережную: здесь есть музыкальные фонтаны, а еще с набережной открываются великолепные виды на Волгу и Успенский собор.

Если вы приехали в город с детьми, навестите медведицу Машу. Она живет в Ярославском музее-заповеднике и давно стала символом города.

Тверь

Unsplash

Время в пути: 2 часа 40 минут

Небольшая Тверь изобилует любопытной архитектурой. Здесь и Императорский путевой дворец, и Вознесенский кафедральный собор, и Трехсвятская улица – местный Арбат. Но и это еще не все: оказавшись на правом берегу Волги, вы попадете на набережную Степана Разина – она усеяна домами 18 века.

Из менее классических достопримечательностей Твери – памятник шансонье Михаилу Кругу на все той же Трехсвятской. Тверь – родной город Круга, а потому здесь много сувениров с его изображением.

Переяславль-Залесский

Unsplash

Время в пути: 2 часа 20 минут

Едва ли кого-то способен оставить равнодушным этот старинный город со сказочным названием. В Переяславле множество архитектурных шедевров, некоторые из которых могут похвастаться тысячелетней историей. А еще здесь находится Плещеево озеро: в теплую погоду можно искупаться в нем, а зимой опробовать сноукайтинг на лыжах.