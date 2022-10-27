Отпуск на авто: куда поехать с семьей на выходные по России

Порой для незабываемых выходных достаточно всего нескольких составляющих: автомобиль, насыщенный маршрут и любимые люди рядом. Чтобы отправиться в путешествие, совсем необязательно улетать за тридевять земель – множество живописных мест находится недалеко от дома.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Владимир неспроста считается одним из лучших городов Золотого кольца. Он восхищает своей средневековой белокаменной архитектурой (к слову, многие постройки являются объектами всемирного наследия), фресками из древних времен и, в целом, атмосферой. Во Владимире легко почувствовать себя героем древнерусской сказки, особенно когда зима вот-вот ступит на порог.
Как еще одна жемчужина Золотого кольца, Ярославль также знаменит своими храмами. Особенно удивляют Спасо-Преображенский монастырь и Церковь Ильи Пророка. После осмотра церквей непременно посетите Волжскую набережную: здесь есть музыкальные фонтаны, а еще с набережной открываются великолепные виды на Волгу и Успенский собор.
Если вы приехали в город с детьми, навестите медведицу Машу. Она живет в Ярославском музее-заповеднике и давно стала символом города.
Небольшая Тверь изобилует любопытной архитектурой. Здесь и Императорский путевой дворец, и Вознесенский кафедральный собор, и Трехсвятская улица – местный Арбат. Но и это еще не все: оказавшись на правом берегу Волги, вы попадете на набережную Степана Разина – она усеяна домами 18 века.
Из менее классических достопримечательностей Твери – памятник шансонье Михаилу Кругу на все той же Трехсвятской. Тверь – родной город Круга, а потому здесь много сувениров с его изображением.
Едва ли кого-то способен оставить равнодушным этот старинный город со сказочным названием. В Переяславле множество архитектурных шедевров, некоторые из которых могут похвастаться тысячелетней историей. А еще здесь находится Плещеево озеро: в теплую погоду можно искупаться в нем, а зимой опробовать сноукайтинг на лыжах.
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