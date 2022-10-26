Туристка назвала хозяев отелей Адлера «сборищем мошенников»

Россиянка отправилась на отдых в Адлер и разочаровалась местным рынком жилья. Своими впечатлениями туристка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации сообщила, что вместе с семилетним сыном решила отдохнуть на бальнеологическом курорте «Мацеста». Россиянка осталась довольна лечением, транспортной доступностью, природой и инфраструктурой.

«До Сочи, "Роза Хутор" можно добраться и самим, и в рамках экскурсионного тура», — добавила она.

При этом читательницу портала «жестоко» разочаровал местный рынок жилья. По ее словам, если туристы готовы платить за проживание по 12–15 тысяч рублей в сутки, то проблем не возникнет. Неплохое размещение можно встретить и в местных санаториях, а вот владельцев мини-отелей, гостевых домов и квартир россиянка назвала «сборищем мошенников».

Туристка рассказала, что в 2021 году арендовала квартиру в жилом комплексе и подписала договор с риелтором. При заселении выяснилось, что арендодатель сдает жилье только на сутки. Россиянке пришлось даже вызвать полицию, но деньги за отдых ей все равно не вернули.