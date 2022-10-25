Наши туристы выбирают Камчатку, пока остальные мечтают о Байкале

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отпуске мечты. Оказалось, что почти каждый третий россиянин (29%) хочет провести его на Байкале. Редакция TourDom.ru решила узнать предпочтения своей аудитории. У подписчиков канала «Крыша ТурДома» наиболее желанным направлением стала Камчатка – ее выбрали 26% из 3500 участников опроса. «Для меня мечта – это что-то вряд ли осуществимое, поэтому выбрала Камчатку», – объяснила одна из читательниц.
А вот явного претендента на вторую строчку в нашем рейтинге не оказалось. Байкал и Алтай набрали по 14% голосов. Чуть меньше желающих отправиться в Калининград – 13%.
Что интересно, в рейтинге ВЦИОМ вторую строчку, опередив Алтай, занял Крым – здесь хочет отдыхать каждый пятый из опрошенных центром изучения мнений. А вот у аудитории телеграм-канала он второй с конца (5%). Большинство либо уже были там, либо высказываются в комментариях скептически по поводу перспектив поехать в этом направлении.