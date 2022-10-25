Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Наши туристы выбирают Камчатку, пока остальные мечтают о Байкале

TourDom

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отпуске мечты. Оказалось, что почти каждый третий россиянин (29%) хочет провести его на Байкале. Редакция TourDom.ru решила узнать предпочтения своей аудитории. У подписчиков канала «Крыша ТурДома» наиболее желанным направлением стала Камчатка – ее выбрали 26% из 3500 участников опроса. «Для меня мечта – это что-то вряд ли осуществимое, поэтому выбрала Камчатку», – объяснила одна из читательниц.

Наши туристы выбирают Камчатку, пока остальные мечтают о Байкале
Фото: TourDomTourDom

А вот явного претендента на вторую строчку в нашем рейтинге не оказалось. Байкал и Алтай набрали по 14% голосов. Чуть меньше желающих отправиться в Калининград – 13%.

Что интересно, в рейтинге ВЦИОМ вторую строчку, опередив Алтай, занял Крым – здесь хочет отдыхать каждый пятый из опрошенных центром изучения мнений. А вот у аудитории телеграм-канала он второй с конца (5%). Большинство либо уже были там, либо высказываются в комментариях скептически по поводу перспектив поехать в этом направлении.

Отдых в России,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители