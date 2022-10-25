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44 минуты назад

Разработан новый туристический маршрут по популярным местам Приморья

Lenta.ru

Русское географическое общество (РГО) аккредитует новый туристический маршрут по популярным местам Приморья. Гости, помимо прочего, смогут посетить Владивостокскую крепость. Об этом сообщает KP.RU.

Разработан новый маршрут по популярным местам Приморья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Приморский микс» станет уже третьим туристическим маршрутом по живописным местам края, брендированным РГО. Как рассказали в краевом агентстве туризма, маршрут рассчитан на широкую аудиторию.

У желающих опробовать новый маршрут есть возможность посетить такие известные места, как Владивостокская крепость, Миллионка, морская ферма, древнее городище, Кравцовские водопады и другие достопримечательности. РГО, как отмечается, поможет привлечь больше туристов.

В июне при участии РГО была разработана серия турмаршрутов для путешествий по стране. Эксперты попытались дать возможность путешественникам взглянуть на популярные достопримечательности российских регионов под новым углом. Советы специалистов дополнены снимками из архивов конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдых в России,Русское географическое общество,
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