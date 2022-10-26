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55 минут назад

Места в России, где можно почувствовать себя, как в Европе

Мира Маркина

Чтобы почувствовать себя в европейской стране, подчас совсем необязательно уезжать за границу. Россия многогранное государство, а потому перенять дух Европы можно во многих ее городах. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Места в России, где можно почувствовать себя, как в Европе
Фото: UnsplashUnsplash

Калининград

Unsplash

Некогда Калининград принадлежал Германии и именовался Кенигсбергом. Почувствовать дух тех времен можно в самом центре города: непременно загляните в Кафедральный собор, прогуляйтесь по Рыбной деревне, продегустируйте марципаны и съездите на день в Зеленоградск – дома здесь точь-в-точь, как в Германии, а еще именно здесь можно насладиться красотой Балтийского моря.

Санкт-Петербург

Unsplash

Северная Венеция хороша тем, что возвращаться сюда можно из года в год, и вряд ли этот город вам надоест. Проектируя Санкт-Петербург, Петр I "подсматривал" архитектурные и дизайнерские решения в Европе. Неудивительно, что, прогуливаясь по городу на Неве, временами кажется, что ты действительно телепортировался в Европу.

Где находится самая опасная церковь Европы

Йошкар-Ола

Столица республики Марий Эл не так популярна, как Петербург и Калининград, а потому вы вряд ли столкнетесь здесь с толпами туристов. Дело в том, что отнюдь не многие люди знают о том, сколько общего у Йошкар-Олы с Европой. А между тем здесь есть набережные, подобные тем, что находятся в Брюгге и Амстердаме. А еще собственный баварский замок Нойшванштайн и даже памятник Грейс Келли.

Камчатка

Unsplash

Если вы давно мечтали посетить Исландию, присмотритесь к красотам Камчатки. Туристы приезжают сюда за гейзерами, вулканами, удивительной фауной и не только. Одна из главных достопримечательностей – Халактырский пляж, что в получасе езды от Петропавловска-Камчатского. Пляж усеян черным вулканическим песком и едва ли уступает тем, что красуются на открытках с Исландии.

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