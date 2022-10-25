Что смотреть на одной из самых нехоженых гор  Кавказа

Осенью в верховьях Чегемского ущелья можно найти ягоды и грибы, а нарзан и отличные виды ждут туристов круглый год. Показываем, почему обязательно стоит подняться выше Чегемских водопадов и парадрома

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Прекрасные виды сопровождают дорогу до горы Тихтенген от самого въезда в Чегемское ущелье: природные зоны лихо сменяют друг друга, а ущелье то поражает высотой отвесных скал, то пестрит травами, а по осени — разноцветными лесистыми склонами. Нежно-бирюзовая река только добавляет идиллии.

«Это Кавказ»

Вдоль дороги и на пологой части склонов выше села Булунгу пламенеет барбарис. Как говорится, хозяйке на заметку: поздняя осень — отличное время для сбора этой ягоды и облепихи, их здесь много. Но будьте осторожны: оба кустарника с характером и очень колючие.

Местная природа стоит поездки сюда в любое время года, но зимой дорогу может засыпать снегом настолько, что до подножия горы Тихтенген добраться не выйдет. Осенью же для поездки понадобится внедорожник, теплая одежда (ведь ледники тут совсем рядом), запас еды и паспорт. Обязательного контроля документов за селением Булунгу уже нет, но пограничников можно встретить, например, на тропе к нарзанам.

Кстати, местный нарзан насыщен железом и слабогазирован, а тропа к нему идет по сосново-березовому лесу через несколько ручьев и рек. Места для фотосессий едва ли не на каждом шагу! Жуткий и одновременно прекрасный подвесной мост через реку Шаурту, за ним — естественная каменистая лестница к березам и отличному виду на заснеженные вершины Каргашильского хребта и Тютюргю. За этим же мостом начинается тропа к леднику Шаурту, но туда без проводника ходить не стоит.

«Это Кавказ»