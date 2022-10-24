Из Калининграда в Москву можно улететь меньше, чем за 500 рублей

Авиакомпания Smartavia сделала субсидированные тарифы на рейсы из Калининграда еще доступнее. Теперь билеты в Москву стоят от 490 рублей, в Петербург – от 690 рублей, а в Архангельск – от 900 рублей. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба аэропорта Храброво.
«Субсидируемые тарифы из/в Калининград доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет и многодетных семей. Такие билеты доступны и инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, инвалидам с детства второй или третьей группы и их сопровождающим», – заявили в группе аэропорта Храброво.
Как говорится в публикации, граждане, на которых распространяются субсидии на покупку авиабилетов, могут приобрести их на сайте авиакомпании Smartavia.