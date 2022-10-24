Из Калининграда в Москву можно улететь меньше, чем за 500 рублей

«Субсидируемые тарифы из/в Калининград доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет и многодетных семей. Такие билеты доступны и инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, инвалидам с детства второй или третьей группы и их сопровождающим», – заявили в группе аэропорта Храброво.